Biathlon-Aspiranten trainieren wie Profis

Wer dachte, er könnte an diesem Wintermorgen die ersten Spuren im verschneiten Ridnauntal ziehen, hat sich getäuscht. Denn fleißige Helfer haben die Loipe schon gespurt.

Stille, unendliche Weite und atemberaubende Schönheit charakterisieren die Bergwelt. Das Ridnauntal, ein 18 Kilometer langes Seitental des Eisacktals, mündet bei Sterzing in das obere Eisacktal beziehungsweise das Wipptal und ist nur wenige Kilometer von der malerischen Stadt Sterzing entfernt.

Anmutiges Wintersportparadies

Das anmutige Wander- und Wintersportparadies liegt fernab der Menschenmassen in einem einzigartigen Ambiente. Bei hervorragendem Höhenklima kann man zwischen weißen Berggipfeln tief durchatmen. Die Luft ist eisig und klar. Die Sonne scheint und lässt den üppig gefallenen Schnee glitzern. Abgeschiedenheit, einzigartiges Bergpanorama und Ruhe gehören im Ridnauntal zum Programm. Irgendwie fühlen sich die Tage anders an. Das Tempo ist herausgenommen und trotzdem sind sie reichhaltiger.

Die Rundloipe Ridnauntal startet in Maiern. Am Fernerbach entlang geht es talauswärts zum Weiler Braunhöfen auf der linken Bachseite, wo eine Schleife gelaufen wird. Zurück zur Loipe und weiter am Bach entlang geht es talauswärts. Es folgt ein Anstieg nach Gasse bis zum Joggelehof, wo in einer Schleife der Rückweg angetreten wird.

Zuerst folgt ein Stück auf dem Hinweg nach Ridnaun, bis es in mehreren Schleifen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad weiter taleinwärts der Loipe folgend bis nach Maiern zurückgeht.

Ratschings und Ridnaun punkten mit Schneesicherheit von Dezember bis April: Die Loipen liegen auf einer Seehöhe von 1000 bis 1800 Meter. Da ist Naturschnee für pures Laufvergnügen garantiert.

„Überhaupt macht Langlauf fitter als Jogging, denn die Arme werden gleich mit trainiert“, erklärt der Skilehrer. Und noch einen Vorteil hat das Langlaufen: Man muss nicht am Lift anstehen und gleitet durch die schönsten Winterlandschaften.

Wer bei einem Puls von 180 auch noch das Schießen ausprobieren möchte, kann das im Biathlonzentrum in Maiern unter fachkundiger Anleitung testen, stehend und liegend.

Am Schießstand

Denn viele Wintersportler wollen tatsächlich nicht nur beim Wintersport zugucken, sondern am eigenen Leib erleben, wie es ist, mit einem Puls von 120 bis 180 Schlägen pro Minute am Schießstand anzukommen, das Kleinkalibergewehr anzulegen und die kleinen, schwarzen Punkte auf den Klappscheiben zu treffen.

Denn laut Stadionführerin in Ridnaun ist genau das der Knackpunkt: „Vom normalen Schießen auf das Schießen bei Belastung, also Pulswerten im Bereich von 120 bis 180.“ Keinen der Debütanten lässt sie frustriert aus dem Stadion gehen. Bei jedem findet sie gute Ansätze, auch wenn die Trefferquote nicht besonders hoch war.

Apropos Treffen: Mit etwas Glück trifft man hier immer wieder Top-Athleten beim Training. Denn Ridnaun hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem Geheimtipp in der Langlaufszene zu einem international anerkannten Langlauf- und Biathlonzentrum entwickelt. Zum guten Ruf beigetragen haben zahlreiche Großveranstaltungen, wie die IBU-U26-Europameisterschaft und der IBU Cup im Biathlon.

Und wer nicht wintersportbegeistert ist, der findet im nahe gelegenen Sterzing mit seiner mittelalterlichen Kulisse genügend Ablenkung.

Info: Weitere Bilder vom Biathlon im Ridnauntal gibt es unter www.fnweb.de im Internet.