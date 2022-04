Besondere Osterbräuche

Die Menschen in Kärnten lieben das Osterfest. Deshalb pflegen sie viele traditionsreiche Osterbräuche, die über Generationen ihren Charakter bewahrt haben. Dass es dabei neben Feiertagsritualen und Geschicklichkeitsspielen auch um gutes Essen geht, dass man nach der Fastenzeit alte Rezepte pflegt und sich ungewöhnlicher Weise süße und pikante Köstlichkeiten gönnt, wie die Kombination aus Reindling und Osterschinken, macht Ostern in Kärnten für Urlaubsgäste zu einem besonderen Erlebnis. Und auch kunsthistorisch sind mit den Fastentüchern einzigartige Werke zu bestaunen.

Auf der Südseite der Alpen erleben die Menschen den Wechsel vom Winter zur warmen Jahreszeit besonders intensiv. Vor allem zur Osterzeit weckt das die Lebensgeister. Bei den Kindern spürt man die Vorfreude, wenn sie zum Palmsonntag die Palmbuschen mit den Palmkatzerlzweigen zur Segnung in die Kirche mitbringen. Ganz festlich werden die Buschen zu langstieligen Besen gebunden und mit Salzbrezeln und Süßigkeiten geschmückt.

Der Ostersonntag beginnt früh mit Böllerschüssen in der Morgendämmerung. Auf den noch dunklen Berghängen sieht man das Flackern der Osterfeuer. Nach der Messe kommt die Osterjause auf den Tisch. Für die Kinder das Wichtigste ist, die mit Süßigkeiten gefüllten Osternester zu suchen. Ein spezieller Brauch am Ostersonntag ist der Gotenstrutz. Das ist das Geschenk, das der Gotl, wie der Taufpate im Dialekt heißt, dem Patenkind mitbringt.

Die Fastenzeit ist nun zu Ende. Mir ihr verbindet sich auch ein uralter Brauch, der in Kärnten einzigartig erhalten ist. Die Fastentücher haben eine bis zu 1000 Jahre alte Geschichte und wurden dazu verwendet, den Altar bis zum Osterfest zu bedecken, um der Leiden Christi zu gedenken. Zu den bekanntesten Fastentüchern, die anfangs schlicht und später besonders kunstvoll gestaltet wurden, gehört das über 500 Jahre alte Fastentuch im kärntnerischen Gurk, das auch wegen seiner Größe im Alpenraum einzigartig ist. Viele Fastentücher sind für die Öffentlichkeit wieder sichtbar.

In Oberkärnten und im Raum Villach ist das Kugelstoßen populär, das ähnlich wie Kegeln funktioniert. Oder das Wett-Rollen der Ostereier auf zwei Besenstielen und das Fackeltragen in Gösseling bei Launsdorf, wo man meterhohe Holzstämme entzündet und durch die Nacht trägt. Kinder lieben das Eierpecken, bei dem die Kontrahenten ihre Ostereier gegeneinander schlagen und der gewinnt, dessen Ei am Ende noch unversehrt ist. Unterhaltsam ist auch das Münzwerfen, bei dem ein Ei so lange mit Münzen beworfen wird, bis eine stecken bleibt. fufa