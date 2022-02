Auto am helllichten Tag auf Parkplatz aufgebrochen

Würzburg. Aus einem geparkten Pkw und einem wartenden Taxi sind im Laufe des Donnerstags Rucksäcke gestohlen worden. Die Täter entkamen jeweils unerkannt. In beiden Fällen ermittelt die Kripo.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu dem Pkw-Aufbruch kam es am Willy-Brandt-Kai. Zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr hatte sich ein Unbekannter an einem weißen VW Up zu schaffen gemacht, der unterhalb der Löwenbrücke parallel zur Fahrbahn geparkt war. Der Täter hatte eine Seitenscheibe eingeschlagen, um aus dem Fahrzeuginnenraum einen Rucksack zu stehlen. Dieser konnte im Laufe des Nachmittags durch eine Zeugin auf einer Parkbank im Stadtpark aufgefunden werden. Der Fundort befindet sich im Bereich zwischen dem Sanderring und der Ludwigsbrücke. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Auch aus einem Taxi im Stadtteil Sanderau hat gegen 14.15 Uhr ein Unbekannter einen Rucksack gestohlen. Das Fahrzeug stand an einem Taxistand in der Friedrich-Spee-Straße. Offenbar hatte der Täter unbemerkt die Seitentür geöffnet, um den auf dem Beifahrersitz abgelegten Rucksack zu stehlen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2