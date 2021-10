Auszeit im Winter

Wintersonne statt Nebelgrau, schneebedeckte Bergspitzen und viel frische Luft zum kräftig Durchatmen – wer dieses Wintermärchen erleben möchte, ist in der Region Innsbruck richtig. Insgesamt 67 Kilometer Winterwanderwege führen durch die abwechslungsreiche Landschaft und zeigen, dass das Wandern nicht nur im Sommer zuhause ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die winterliche Entdeckungsreise verläuft stets auf gut präparierten Strecken und führt zu den schönsten Plätzen der Region. Start und Ziel sind gut ausgeschildert und auch Rastmöglichkeiten sind treue Wegbegleiter.

Im gemütlichen Wanderschritt über die Weiten des sonnenverwöhnten Mieminger Plateaus oder umgeben von hochalpiner Szenerie durch die Bergsteigerdörfer im Sellraintal – hier lässt sich die winterliche Auszeit idyllisch genießen. Wer gerne ein wenig mehr Bergluft schnuppern möchte, der startet seine Winterwanderung am besten nach einer malerischen Gondelfahrt am höhergelegenen Ausgangspunkt: Am Rangger Köpfl in Oberperfuss sind zwei neue Winterwanderwege in schönster Sonnenlage ausgewiesen und erlauben atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Bergwelt.

Weitere Informationen unter www.innsbruck.info

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2