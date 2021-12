Auf Schienen durch Italien

Vor mehr als 150 Jahren hat sich Georges Nagelmackers mit dem Orient Express einen Traum erfüllt. 2023 feiert der legendäre Name mit einer illustren Reise durch Italien sein großes Comeback. Sechs Züge werden als Teil des Orient Express La Dolce Vita verschiedene Routen durch insgesamt 14 Regionen und darüber hinaus abfahren, darunter auch drei internationale Strecken von Rom nach Paris, Istanbul und Split. Teil des Erlebnisses wird künftig auch ein Stopover in Rom im ersten Orient Express Hotel, Minerva, sein – Eröffnungsdatum 2024.

La Dolce Vita geht aus einem von Arsenale S.p.A. unterzeichneten Luxus-Eisenbahntourismusprojekts in Zusammenarbeit mit Accors Marke Orient Express hervor. Das Konzept dahinter ist eine Hommage an „La Dolce Vita“, eine Ära des Glamours, der Lebensfreude und des künstlerischen Eifers im Italien der 1960er Jahre. So können Fahrgäste eine Eisenbahnreise auf 16 000 Schienen-Kilometern unternehmen – 7000 Kilometer davon werden nicht elektronisch betrieben und präsentieren sich damit als Relikte der bewegten Geschichte Italiens. Der Orient Express La Dolce Vita bietet eine neue Art, das Land zu erleben: ein umweltfreundliches Abenteuer, bei dem vergessene Straßen, verborgene Schätze und architektonische Meisterwerke neu entdeckt werden.

Die Reiserouten wurden ausgewählt, um einzigartige Reiseerlebnisse zu schaffen und zugleich alle fünf Sinne anzuregen – seien es die Wunder der Alpen, die bukolischen Landschaften oder die Strände Süditaliens. Darüber hinaus führen drei spezielle Reiserouten durch acht Länder und verbinden Rom mit Paris, Istanbul und Split.

Entworfen von Dimorestudio, dem 2003 von Emiliano Salci und Britt Moran gegründeten internationalen Architektur- und Designstudio, verkörpert der Orient Express La Dolce Vita die italienische Lebenskunst und ihre Traditionen, kombiniert mit zeitgenössischen Einflüssen. Das prächtige Dekor des Zuges ziert zwölf Deluxe-Kabinen, 18 Suiten, eine Honor-Suite und ein Restaurant. Alle Räumlichkeiten spiegeln die Handwerkskunst, das Design und die Kreativität der 1960er und 1970er Jahre wider.

In Zusammenarbeit mit renommierten lokalen und internationalen Köchen sowie Sommeliers genießen Reisende an Bord einen Fünf-Sterne-Service, preisgekrönte italienische Weine und exklusive Haute Cuisine. Vor der Abfahrt am Bahnhof Roma Termini werden Passagiere in der Orient Express Executive Lounge in Empfang genommen.