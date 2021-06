Auf den Spuren der Katharer und Templer

Füße sind das natürlichste und umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel des Menschen. Wer gemächlich einen Fuß vor den anderen setzt, hat Muße die Landschaft zu genießen, die Natur zu beobachten und Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Beim Marschieren ist Gelegenheit zum Plausch mit anderen Wanderern und für Begegnungen mit den Bewohnern des Landes. Wenn im Spätsommer die Sonne milder strahlt, kommt die richtige Zeit für Wandertouren.

In der Region Occitanie führen zahlreiche Fernwanderwege (GR – Chemin de Grande Randonnée) durch großartige Landstriche mit erhaltener Natur. Ob bei einer anspruchsvollen Pyrenäendurchquerung, einer Tour auf den Spuren von Katharern, Tempelrittern und Jakobspilgern oder dem Lauf der Garonne folgend – in Occitanie wird jeder Wandertag auch auf kürzeren Teilstrecken zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Auf dem legendären Fernwanderweg GR10 lässt sich die Pyrenäenkette vom Atlantik bis zum Mittelmeer durchqueren. In Occitanie verläuft die insgesamt 850 Kilometer lange und durchgehend rot-weiß gekennzeichnete Wanderstrecke auf 675 Kilometern zwischen Arrens-Marsous und Banyuls am Mittelmeer. In den Zentralpyrenäen marschieren Wanderer über den höchsten Pass, dem 2734 Meter hohen Hourquette d’Ossoue. Im Departement Hautes-Pyrénées durchquert der GR10 den Pyrenäen-Nationalpark mit dem grandiosen Gipfel des Vignemale (3298 m) und dem spektakulären Felskessel von Gavarnie, ein Unesco-Welterbe. Dort begann mit der Erstbesteigung des Mont-Perdu 1802 die Geschichte des Bergsteigens in den Pyrenäen.

Ab Melles, einem typisches Bergdorf im Departement Haute-Garonne, geht es durch schöne Landstriche mit Heide, Almen und Hakenkiefern, über denen Bartgeier kreisen. In der Ariège streift der Fernwanderweg den geschichtsträchtigen Mont Valier, über den im Zweiten Weltkrieg ein Fluchtweg nach Spanien führte. Vorbei am Canigou-Massiv werden dann die Strände des Mittelmeeres erreicht. Wanderer übernachten nach Wahl in Berghütten oder im bequemen Hotelbett in einem der zahlreichen Thermalbadeorte. Von Tal zu Tal wird ein jeweils anderes Brauchtum gepflegt und auf jedem Kilometer bietet sich eine andere herrliche Aussicht auf majestätische Gipfel.

Bewegte Geschichte

Der 250 Kilometer lange „Sentier Cathares“ ist der wohl symbolträchtigste Wanderweg der Region. Von den Ausläufern der Pyrenäen bis zum Mittelmeer erinnert jeder Schritt an die bewegte Geschichte des historischen Okzitaniens. Entlang dieses Fernwanderweges GR367 reihen sich die Fluchtburgen der Katharer auf schwindelerregenden Bergstöcken der Corbières. Die beeindruckenden Mauern von Aguilar, Queribus, Peyrepertus, Puylaurens oder Roquefixade waren Schauplätze der Kreuzzüge gegen die Katharerbewegung. In Puivert überragt eine eher heiter wirkende Burg das gleichnamige Dorf mit dem Museum des Quercorb. Nach dem Fall der letzten Festung Montségur fiel das mächtige Reich der Grafen von Toulouse an das Königreich Frankreich.

Neben Burgen begeistern bei dieser Tour wildromantische Landstriche, wie die spektakuläre Galamus-Schlucht, wo die Einsiedelei Saint-Antoine aus dem 14. Jahrhundert hoch über der Agly in den Felsen gebaut wurde. Der Aufstieg auf den geheimnisumwobenen Pech de Bugarach gehört für viele Wanderer zum Muss dieser Tour. Wenn sich der weithin sichtbare Mont Tauch wie ein Tafelberg über den Weinlagen erhebt, verraten sanftere Landstriche, das Mittelmeer ist nicht mehr fern.

Im Mittelalter war das Pilgern oft der einzige Grund, um eine Reise anzutreten. Die aus Arles kommende Via Tolosana, heute der GR653, gilt als die älteste Jakobsroute durch Südwestfrankreich. Sie führt auf 800 km durch die Departements Gard, Hérault, Tarn, Haute-Garonne, Gers, und Hautes-Pyrénées in der Region Occitanie, bevor sie am Pass von Somport auf den spanischen Pilgerpfad trifft. Die Jakobswege wurden aufgrund herausragender Sehenswürdigkeiten ins Unesco-Weltwerbe aufgenommen, darunter die Abteikirchen von St-Gilles und St-Guilhem-le-Désert, die Basilika Saint Sernin in Toulouse oder die Kathedrale von Auch. Eine der schönsten Teilstrecken verläuft von der Hérault-Schlucht bei Saint-Guilhem über die stillen Anhöhen der Monts de Lacaune nach Sorrèze mit der einstigen Abtei-Schule.

Ab der Basilika Saint Sernin in Toulouse bietet die Via Garona eine reizvolle Variante der Jakobswege. Die als GR 861 gekennzeichnete Strecke folgt der Garonne auf 170 Kilometer bis Saint-Bertrand-de-Comminges. Dem natürlichen Flusslauf zu folgen, erleichterte es früheren Pilgern den Weg zu finden. Nach Muret, wo dem Flugzeugpionier Clément Ader ein Museum gewidmet wurde, reihen sich Sehenswürdigkeiten, die alle eine Besichtigung wert sind. Mal ist es die romanische Kapelle Saint Amans inmitten von Sonnenblumen, die Wehrkirche Sainte-Marie in Rieux-Volvestre oder das Museumsdorf „Village Gaulois“, das in die Welt von Asterix versetzt. Die Stiftskirche von Saint-Gaudens lohnt ebenfalls einen Blick bevor die majestätische Kathedrale Sainte-Marie in Saint-Bertrand-de-Comminges, schon von Weitem das Ende der Via Garona verheißt.

Den Tempelrittern ist im 12. Jahrhundert eine aufblühende Wirtschaft auf der Karsthochfläche des Larzac zu verdanken. Die Soldatenmönche förderten Viehzucht und Landwirtschaft, um die Kreuzritter im Heiligen Land mit Nachschub zu versorgen. Der 83 Kilometer lange Fernwanderweg GR71C beginnt und endet im noch immer bestens erhaltenen Dorf La Couvertoirade, wo sich die Häuser hinter einer mächtigen Wehrmauer ducken. Wanderer marschieren bei dieser Tour durch 600 Jahre Geschichte auch durch die Karstgebiete des Regionalen Naturparks Grands Causses, der aufgrund der überlieferten Weidewirtschaft zum Welterbe gehört. Flache, gemauerte Becken, genannt „Lavogne“, ermöglichten die Schafherden auf den kargen Weideflächen zu tränken.

Eigenwillige Felsformationen und eine reiche Flora säumen die Strecken über steppenartige Gebiete zu Festungsorten der Tempelritter wie Hospitalet-du-Larzac. Die mächtige Kommandantur Sainte-Eulalie-de-Cernon, die später vom Hospitaliter-Orden übernommen wurde, zeugt noch heute vom Reichtum der Soldatenmönche. Dörfer entführen mit ihren engen Gassen, Fachwerk und wehrhaften Mauern direkt ins Mittelalter. pmds