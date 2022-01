Auf den Gipfel zum Sonnenaufgang

Liebe geht bekanntlich durch den Magen, und was gibt es Romantischeres als gemeinsame Gourmetmomente? Die Tiroler Zugspitzbahn hält in der kommenden Sommersaison eine Reihe an kulinarischen Events sowohl für Morgenlerchen als auch Nachteulen bereit. So können Verliebte im September und Oktober mit den „Sonnenaufgangsfahrten“ inklusive Berg- und Talfahrt, Frühstücksbuffet im Panorama-Gipfelrestaurant sowie Eintritt in alle Museen der Bergbahn die einzigartige Morgenstimmung auf Deutschlands höchstem Berg erleben. Innerhalb von zehn Minuten gelangen Frühaufsteher mit den Sonnenaufgangsfahrten der Tiroler Zugspitzbahn schon vor Tageseinbruch auf den Zugspitzgipfel. Im Panorama-Gipfelrestaurant warten ein ausgiebiges Frühstücksbuffet und ein Ausblick durch die Panorama-Glasfront von den Zillertaler Alpen bis in die Schweiz, der auch die Lebensgeister von Morgenmuffeln weckt. Anschließend können Besucher die Bergwelt erkunden oder den kostenlosen Zutritt zu allen Museen der Tiroler Zuspitzbahn nutzen.

Mit den Fondue-Abenden an ausgewählten Tagen von Mai bis November genießen Gäste im Panorama-Gipfelrestaurant den Sonnenuntergang. Infos unter www.zugspitze.at.