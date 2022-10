Auf dem malerischen „Vater Rhein“ dahingleiten

Weinbewachsene Hänge, trutzige Burgen, sagenhafte Ruinen und edle Schlösser, romantische Städte, aber auch Industrielandschaften säumen die Strecke der nickoSpirit auf dem mythenumwobenen „Vater Rhein“.

Die Reise beginnt in Frankfurt, führt an Köln vorbei bis nach Amsterdam und über die Issel mit alten Hansestädten und anschließend auf dem Rhein wieder zurück, vorbei an Koblenz und der Loreley.

Das Mittelrheintal wird auf der Hinfahrt zügig über Nacht durchfahren, die erste Station ist Köln. Der Rhein fließt mitten durchs Zentrum und das Schiff legt direkt am Altstadtufer an, fußläufig zum berühmten Dom und vielen anderen Sehenswürdigkeiten, aber eben auch der Lebensader, der Altstadt mit zahlreichen gemütlichen Kneipen, verträumten Gässchen und bunten historischen Fassaden.

Über allem thront das weithin sichtbare Wahrzeichen, der zum Unesco-Welterbe gehörende, prunkvolle Kölner Dom. Mit einer Höhe von 157,31 Metern ist er die größte gotische Kathedrale Nordeuropas und das dritthöchste Gotteshaus der Welt. Aufgrund der Reliquien der heiligen drei Könige gilt er zudem als wichtige Wallfahrtsstätte.

Panoramablick

Von der ebenfalls nahen Hohenzollernbrücke hat man nicht nur einen Panoramablick über den Rhein, sondern auch den auf tausende von Liebesschlösser, die an der Brücke baumeln, mit der sich Verliebte über dem Rhein ein symbolisches Treueschlossbekenntnis gegeben haben.

Nach Düsseldorf bestimmen Industrieanlagen des Ruhrgebietes das Bild, bevor dann die grünen Naturlandschaften und Auen des Niederrheins dominieren.

In Amsterdam ankert das Schiff direkt am Bahnhof, von dem man schnell zu Fuß mitten hinein ins Gewusel gelangt. Früher nur ein kleines Dorf an der Amstel, heute eine Metropole und die bekannteste Stadt der Niederlande, welche aber nie Regierungssitz des Landes wurde.

Eine Grachtenrundfahrt ist natürlich ein Muss – egal bei welchem Wetter. Dieses ausgeklügelte Kanalsystem verleiht der Stadt einen ganz besonderen Charme und erinnert daran, dass man sich in einer Seefahrer- und Handelsnation befindet. Hochmoderne Architektur und Szenelokale wechseln sich ab mit traditionellen Grachtenhäusern und jeder Menge Hausbooten. Dabei hat man den Eindruck, die Häuser müssten sich gegenseitig Halt geben, so dicht stehen sie zusammen.

Bei einem Bummel durch die lebhafte Metropole findet man idyllische Cafés, Trödelmärkte und natürlich die bekannten Coffeeshops.

Auf der Rückfahrt geht es gemütlicher zu. Über das Ijsselmeer geht es zur Ijssel, einem Mündungsarm des Rheins. Bei der Fahrt über das windige Meer kommt ein Hauch von Hochseefeeling auf, denn man merkt direkt den Unterschied zu einem Kreuzfahrtschiff mit tiefem Bug und Stabilisatoren. Glücklicherweise passiert das Schiff das Ijsselmeer am frühen Morgen, wo fast alle noch im Bett liegen, und somit kaum den leichten Seegang im Vergleich zum ruhig dahinfließenden Flussgewässer richtig mitbekommen.

In Enkhuizen, einer kleinen Hafenstadt mit maritimem Flair, wird man in dem Freilichtmuseum Zuiderzeemuseum anschaulich in frühere Zeiten der Niederlande entführt.

Bummeln in den Hansestädten

Danach geht es auf der Ijssel weiter, an der viele der alten Hansestädte der Niederlande liegen. Kampen ist eine davon, ein wirklich hübscher Ort, der mit seinen kleinen Gässchen in jedem Fall zu einem gemütlichen Stadtbummel einlädt. Viele der alten Gebäude sind Zeugen der bewegten Geschichte der Stadt.

Auch Deventer ist einstige Hansestadt. Sie wurde bereits vor dem 8. Jahrhundert gegründet und gilt als eine der ältesten Städte der Niederlande. Im 9. Jahrhundert entwickelte sie sich durch ihre Lage an der IJssel zu einem wichtigen Handelszentrum, wurde Hansestadt, und kam so zu dem Reichtum, den man ihr heute noch ansieht. Die ehemaligen Handels- und Lagerhäuser wie auch die Stadthäuser der Kaufleute, meist aus Backstein, beherbergen heute viele gemütliche Cafés, Restaurants, Hotels und auch kleine Geschäfte. Die idyllische Altstadt mit all den sehenswerten Gassen hat nicht nur die Zeit gut überstanden, sondern ist auch heute mit viel Leben gefüllt, eine lebendige Stadt mit vielen jungen Menschen. Heraus sticht das Rathaus mit einer ungewöhnlichen Fassade, an der sich über 2000 Bürger von Deventer mit einem Fingerabdruck verewigen konnten, um die Bürger mit dem als zu modern empfundene Gebäude zu versöhnen.

Nach dem Ablegen in Deventer gleitet die nickoSPIRIT unter der Wilhelminabrücke hinweg, welche mit Richard Attenborougs Kriegsfilm „Die Brücke von Arnheim“ Filmgeschichte geschrieben hat.

Mittelalterlicher Charme

Auch Zutphen ist Hansestadt. Der Besucher trifft auch hier auf romantische Gassen mit mittelalterlichem Charme, kombiniert mit jeder Menge Grün.

Beim Aufwachen am nächsten Morgen ist man bereits hinter Bonn und gleitet durch das Mittelrheintal, an den beeindruckenden Steillagen und Terrassenlandschaften namhafter Weinlagen vorbei, welche sich wie ein grünes Band entlang des Flusses ziehen. Und immer wieder tauchen beeindruckende Burgen, Schlösser und Festungen auf, wie die Drachenburg, das Schloss Stolzenfels, die Burg Rheinfels oder die Marksburg, welche Japaner einst kaufen und in Einzelteilen nach Japan verschiffen wollten. Glücklicherweise wurde nichts daraus und nun steht auf der japanischen Ferieninsel Miyako-Jima lediglich ein Nachbau.

Eine Reise auf dem Rhein bietet einfach ein traumhaftes Landschaftskino, das man am besten vom Sonnendeck aus genießt oder vorbeiziehen lässt.

Inmitten des Mittelrheintals, wo die Mosel in den Rhein mündet, am weltbekannten Deutschen Eck mit dem eindrucksvollen Kaiser-Wilhelm-Denkmal, liegt Koblenz, eine der ältesten Städte Deutschlands. Auch hier ist die Anlegestelle fußläufig zur sehenswerten Altstadt mit ihren grünen Hinterhöfen und den kleinen gemütlichen Plätzen, auf denen Cafés zum Verweilen einladen. Mit einer Seilbahn kann man über den Rhein hinauf zur Festung Ehrenbreitstein schweben, die sich in einer Höhe von 118 Metern über dem Fluss befindet.

Weiter geht es durch das Obere Mittelrheintal, dessen Landschaft seit 2002 zum Unesco-Welterbe gehört, zurück. Kurz vor Sonnenuntergang passiert man die wohl bekannteste Dame der Rheinregion - die Loreley. . Saß sie früher auf dem 132 hohen Felsen an einer der engsten Stellen des Rheins und verwirrte die Steuermänner der vorbeifahrenden Schiffe, sitzt sie heute als nackte Statue auf einer Mole am Fuße des besagten Felsen. Sagen wie die von Clemens Brentano und das Gedicht von Heinrich Heine machten aus der gefährlichen Engstelle und der wunderschönen Nixe mit goldenem Haar, die die Schiffer ins Verderben zog, eine weltweite Berühmtheit.

Kameras und Handys werden gezückt, um diesen Inbegriff der Rheinromantik und auch wohl letzten Höhepunkt der Reise festzuhalten.

Flusskreuzfahrten werden immer beliebter. Die Schiffe sind deutlich kleiner, die Wege kürzer und weil weniger Menschen auf diese Schiffen passen, geht alles viel ruhiger zu. Und die Stopps sind eher Stippvisiten, die dazu anregen können, wiederzukommen, gleichsam Appetitanreger für spätere Städtetrips.