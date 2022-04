Atemberaubende Augenblicke

Sizilien und Apulien im Süden Italiens kennt man, die Basilikata ist da eher noch ein Geheimtipp. Während die Küstenlinie geprägt ist von schroffen Felsen, bieten im Landesinneren sanft geschwungene Hügel fruchtbares Ackerland, vor allem für den Weinbau. Zwar wird in der Basilikata lange nicht so viel Wein und Olivenöl produziert wie im angrenzenden Apulien, doch liefert die Aglianico-Traube den richtigen Grundstock für angenehme Weine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen Abstecher wert ist Matera mit seinen Höhlenhäusern. Aus dem Dornröschenschlaf hat der Titel der europäischen Kulturhauptstadt 2019 den Ort geholt. Die Siedlungen, Sassi genannt, zählen seit 1993 zum Unesco-Welterbe. Einfach sind die Behausungen, die in das weiche Gestein gegraben wurden und bis in die 1950er Jahre noch besiedelt waren. Heute werden sie liebevoll restauriert und gerne als Restaurant oder für kleine Geschäfte genutzt.

Eine besondere Herausforderung in der Basilikata ist die Tibetanische Brücke in Sasso di Castalda. © Diana Seufert

Rund um Venosa, der Geburtsstadt des antiken Dichters Horaz, hat die Aglianico-Traube auf den fruchtbaren Böden am Fuß des erloschenen Vulkans Monte Vulture perfekte Bedingungen. Das heute rund 12 000 Menschen zählende Städtchen war schon bei den Römern ein wichtiger Handelsstützpunkt. Im 11. und 12. Jahrhundert fanden die Normannen Gefallen an Venosa.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vom Reichtum der Stadt zeugen die Überreste des antiken Lebens. Das Amphitheater und die Mauern der Therme werden im Freilichtmuseum restauriert. Antike Mosaikböden und Überreste des Marmors sind dort zu bewundern, zwischen denen wilder Thymian seinen Duft verströmt.

Das Museum grenzt an die Abteikirche Santissima Trinita, die im 14. Jahrhundert auf einem römischen Tempel erbaut wurde. Den Eingang der Kirche mit Mosaiken aus frühchristlicher Zeit, Tempel-Relikten und Spuren einer Glockengießerei bewachen zwei steinerne Löwen. Doch wartet das unvollendete Gotteshaus gleich mit mehreren Besonderheiten auf: Statt einer dunklen Apsis finden sich hier viele Fensteröffnungen, damit die Gläubigen einen guten Blick auf die Reliquie hatten. Und an den hinteren Mauern dieses Bauwerks, das an das berühmte Kloster Cluny erinnert, wurde der Eingang zur Gladiatorenschule „eingebaut“. Einen spannenden Blick auf die Geschichte der Stadt gibt es im Archäologischen Nationalmuseum mitten im Ort, untergebracht im ehemaligen Wasserschloss. Dessen Stallungen werden mittlerweile als urige Cafés und Restaurants genutzt und laden auf der Piazza zum Espresso ein.

Ob der Dichterfürst Horaz den Wein gekostet hat, der an den Hängen schon früher gediehen ist? Dem ökologischen Weinbau haben sich Angelica und Arnaldo LaGala auf ihrem kleinen Hof mitten in den Weinbergen verschrieben. Nach alter Tradition werden die Trauben nach der Lese gekeltert. Der Winzer kommt ohne Zucker oder Zusätze aus, wie er erzählt. Bei einer Weinprobe und typischem Essen aus der Maddalena, wie die Region genannt wird, können nicht nur Hausgäste von Lagala süditalienische Gastlichkeit genießen.

Von seiner schönsten Seite zeigt sich das Bergdorf Sasso di Castalda, 20 Kilometer südlich der Hauptstadt Potenza. Ein kleines Örtchen, in dem jeder jeden kennt. Schmuck herausgeputzt sind die Häuserzeilen in typisch süditalienischen Stil. Warum die Besucher trotzdem strömen, hat einen besonderen Grund: die tibetanische Brücke. Auf 300 Metern Länge ist die Konstruktion nur etwas für Schwindelfreie. Schließlich geht es rund 120 Meter in die Tiefe. Gut gesichert im Klettergeschirr kann sich jeder ins Abenteuer stürzen und die wackelige, aber sehr moderne Hängebrücke überqueren.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wer nicht ganz so wagemutig ist, nimmt den schmalen Pfad um den Hügel, vorbei an Ginster, mediterranen Sträuchern, wildem Wein und Feigen zum Endpunkt der Brücke. Einen Blick auf das Gestein sollte man trotzdem wagen: Millionen Jahre der Erdgeschichte treten hier zum Vorschein.

Ein Abenteuer ganz anderer Art wartet im nahen Pietropertosa, einem der schönsten Orte Italiens. Wie an die spitzen Felsen der Lukanischen Dolomiten geklebt, wirken die Häuser mit den engen Gassen. Die Schönheit lässt sich oft nur erahnen, weil die Wolken gerne an den Felsnadeln hängenbleiben. Nieselregen begleitet die meisten, die den „Flug der Engel“, den „Volo dell’Angelo“ wagen. Ein gigantisches Stahlseil verbindet Castelmezzano und den Nachbarort Pietropertosa. Nur wenige Minuten, aber quasi durch die Wolken geht der rasante Flug im Faltsack. Da stockt einem schon beim Zuschauen der Atem. Denn der ständige Wind über dem bewaldeten Tal sorgt für einen besonderen Adrenalinschub – unten auf dem Boden und oben zwischen den Bergspitzen. Abenteuer, die man in den historischen Örtchen wohl weniger vermuten würde.