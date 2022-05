Anouk Elias lebt Anne Frank

Packendes Theater mitten in Würzburg unter freiem Himmel vor dem Trubel des Hauptbahnhofs? Kaum vorstellbar und doch aktuell erlebbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die junge Schauspielerin Anouk Elias spielt einen fesselnden einstündigen Monolog aus dem Tagebuch der Anne Frank. Ihre Bühne ist die am 17. Juni 2020 eingeweihte Gedenkstätte „DenkOrt Deportationen 1941-1944“. Sie zwängt sich auf einem Kofferband zwischen steinerne, hölzerne und metallene Gepäckstücke, die an die Habseligkeiten der zwischen 1941 und 1944 deportierten Juden aus Unterfranken erinnern.

Krieg und Vertreibung

Anouk Elias spielt Anne Frank vor dem Hauptbahnhof. © Nik Schölzel

Anouk Elias spielt nicht Anne Frank, sie lebt die 13-Jährige in der Pubertät, schwankend zwischen Lebensfreude und Mut einerseits und Ängsten, Wut und Resignation andererseits. Ein Tagebuch soll ihr nach der Befreiung durch die Alliierten zu einer Karriere als berühmte Schriftstellerin verhelfen. „Stell Dir vor, wie interessant es wäre, wenn ich einen Roman vom ‚Hinterhaus’ veröffentlichen würde“, ist darin zu lesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Traum, der sich erst zwei Jahre nach Anne Franks Tod im KZ Bergen-Belsen im März 1945 insofern erfüllt, als Annes Vater Otto als einziger Überlebender der Familie das Tagebuch nach dem Krieg mit dem Titel „Hinterhaus“ veröffentlicht.

Die vierköpfige deutsch-jüdische Familie Frank ist 1934 in die Niederlande nach Amsterdam emigriert. Otto Frank leitet dort eine Filiale der Firma Opekta, die Marmelade herstellt. Als nach der Besetzung der Niederlande durch die Wehrmacht Annes Schwester Margot einen Aufruf ins Arbeitslager erhält, taucht die Familie 1942 in das schon lange vorbereitete Versteck im Hinterhaus des Firmensitzes für mehr als zwei Jahre unter. Die 50 Quadratmeter Wohnfläche muss sie sich dann noch mit vier weiteren Bewohnern teilen.

Aufmüpfiger Teenager

Anouk Elias erweckt mit Gestik und Mimik Anne Franks schwankende Gemütszustände zum Leben; gekennzeichnet von klaustrophober Enge, keiner richtigen Privatsphäre und dem Zwang, lautere Geräusche im Versteck zu vermeiden. Alle Facetten des ein wenig altklugen, liebenswert-aufmüpfigen Mädchens breitet Anouk Elias mit suggestiver Kraft vor dem gebannt lauschenden Publikum aus. Selbst die Straßenbahn scheint auf Höhe der Bühne ihre Fahrgeräusche fast eingestellt zu haben.

Annes rebellischer Humor vermag ab und zu die Beklemmung beim Zuhören etwas zu mildern. Das Mädchen berichtet von der angespannten Atmosphäre der Eingesperrten, vielen Reibereien, aber auch von der Hoffnung, nach der am 6. Juni 1944 erfolgten Invasion der Alliierten bald befreit zu werden. Doch am 4. August wurde das Versteck im Hinterhaus verraten. Erst im September 1944 begann die Befreiung der Niederlande.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eine halbe Stunde vor der Aufführung am Würzburger Hauptbahnhof startet das Projekt „Das Tagebuch der Anne Frank“, konzipiert von Oliver Meyer und Philine Bamberger, auf dem Vorplatz am Mainfranken Theater mit einem Audiowalk. Entlang zahlreicher Stolpersteine geht es mitten durch die Innenstadt an den früheren Wohnungen von deportierten Menschen vorbei zum Hauptbahnhof. Von dort fuhren zwei Züge und sieben weitere Transporte vom Güterbahnhof Aumühle mit deportierten Jüdinnen und Juden in die Lager nach Riga, Izbica, Krasniczyn, Theresienstadt und Auschwitz-Birkenau.

Emotional ergreifend schildern Überlebende ihre Verhaftung und Deportation, vorgetragen von Mitgliedern des Würzburger Schauspielensembles. Nach Informationen des Programmhefts überlebten nur 69 von insgesamt 2069 Menschen aus Unterfranken. ferö