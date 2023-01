Anastacia gastiert in Nürnberg

Für das krankheitsbedingt verschobene Konzert von Anastacia in Nürnberg steht nun der Ersatztermin fest. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin am 13. Juni 2023 in der Nürnberger Meistersingerhalle.

Pop-Star Anastacia kehrt mit ihrer „I’m Outta Lockdown“-Tour zurück nach Europa. Ihre prägnante Mega-Soulstimme ist das Markenzeichen ihres erstaunlichen Erfolgs. Ihr unglaublicher Wille kann Berge versetzen. Mehr als 30 Millionen Alben weltweit für die Multi-Platin-CDs „Not That Kind“, „Freak Of Nature“ und „Anastacia“ sowie „Heavy Rotation“ und „It’s A Man’s World“ verhalfen der zierlichen Powerfrau mit der gigantischen Röhre zu einer kometenhaften Karriere. Bestseller-Singles wie „I’m Outta Love“, „Paid My Dues“, „One Day In Your Life“ oder „Left Outside Alone“, die natürlich zum Tourneeprogramm gehören, markieren die zentralen Etappen ihres Aufstiegs.

Anastacia kommt am 13. Juni nach Nürnberg. © Anastacia

Ihre letzte CD „Evolution“ markierte die Rückkehr zu ihren Ursprüngen. Fesselnde Rocknummern wechseln sich mit einprägsamen Popsongs und bewegenden Balladen ab.