Als der Bischof das Meer heiratete

Wenn Italiener feiern, sind alle eingeladen. Sie wollen gemeinsam mit Gästen ihre historischen Bräuche für kurze Zeit aufleben lassen. Bekannt sind die Paraden mit historischen Booten und kostümierter Besatzung im Stil des 15. Jahrhunderts in den Lagunen von Venedig oder das traditionelle Renaissancefestival hoch zu Ross in Ferrara. Andere, wie die Meereshochzeit in Cervia, sind noch immer ein Geheimtipp. Jedes Jahr an Christi Himmelfahrt läutet die Stadt zusammen mit der katholischen Kirche das Fest und den Sommer ein. Wer es ruhiger mag, fährt mit dem Rad in die Salinen oder in den Pinienwald.

Süß und salzig

Der Tag in Cervia beginnt laut und süß. In den Cafes wirbeln die Kellner hinter dem Tresen und um die Tische. In der Glasvitrine liegen Croissants, mit einer dicken Schokoladenschicht überzogen und mit Salz bestreut, das besonders mild schmeckt. Es gibt kleine Brötchen mit Schinken und Käse und dazu Espresso. An den Tischen wird heftig über Politik und Sport diskutiert. Paare stehen auf dem Marktplatz, schießen Selfies und essen Piadina, ein Fladenbrot gefüllt mit geschmolzenem Mozzarella, Schinken und Tomate, die es in der Piadineria, den rot-weiß gestreiften Hütten, gibt.

Besonders dann, wenn es etwas zu feiern gibt, ist der Plaza de Pisacane ein beliebter Treffpunkt mitten in der Stadt und die Besucher können das alte Cervia erleben.

Im Handwerksladen, in dem seit dem 17. Jahrhundert mit Naturfarben Leinen- oder Baumwolltücher bedruckt werden, erklärt Mauricio Barbi seine Arbeit. In 20 Minuten hat er eine Tischdecke verziert. Dazu benutzt der 50-Jährige Stempel, in die er Blüten, Tiergesichter oder das Wappen von Cervia eingeritzt hat. Nach dem Drucken wird der Stoff mit einer Flüssigkeit aus Pflanzenextrakten, Rost, Mehl und Essig behandelt und getrocknet. In den kleinen bedruckten Baumwollsäckchen, die sich an der Ladentheke reihen, ist das berühmte süße Salz von Cervia.

Die Kirchenglocke läutet zum Gebet. Bischof Lorenzo Ghizzoni aus Ravenna wird die religiöse Zeremonie, die Meereshochzeit mit einer Messe in der Kathedrale eröffnen. „Sposalizio del Mare“ geht auf das Jahr 1445 zurück. Der Legende nach ist Bischof Pietro Barbo auf dem Seeweg von Venedig kommend vor Cervia während eines Gewitters in Seenot geraten. Erst nachdem er seinen Bischofsring ins stürmische Meer geworfen hatte, beruhigte sich die See und er und die Mannschaft waren gerettet.

Der Bischof legte das Gelübde ab, jedes Jahr am Himmelfahrtstag die Zeremonie zu wiederholen. Bis heute wird diese Tradition weiterhin gepflegt.

Eine riesige Menschentraube hat sich an der Kaimauer des kleinen Jachthafens gebildet. Begleitet von historischen Booten und den leuchtenden Farben ihrer Segel, segnet der Bischof die Adria und die Boote. Dan wirft er den goldenen Ring über Bord. Bejubelt werden die jungen Cervesis, die in Taucherkluft der Trophäe hinterher springen. Nur einige Sekunden vergehen. Triumphierend schwenkt einer der jungen Cervesis den an einer Kette baumelnden Bischofsring. Er ist der Held des Tages und soll Glück für ein Jahr haben.

Weißes Gold der Salzgruben

Auf Tafeln am Kanalhafen zeigen Fotos das alte Fischerviertel und beschreiben es in kurzen Geschichten. Im Borgo Marina erinnert kaum noch etwas an die einfachen Häuser der Familien. Nur die historischen Salzlager und der Salzlagerturm, die neben dem Kanal errichtet wurden, sind Zeugen vergangener Industriearchitektur. Von Frühjahr bis Mitte September mussten die Salzarbeiter auf Flachbodenbooten, den „burchielle“, das weiße Gold aus den Salzgruben zur weiteren Vermarktung hierher transportierten. 130 000 Tonnen Salz fanden einst in den riesigen Backsteinbauten Platz. Im Jahr 2021 renoviert und im Januar 2022 eingeweiht, wurde das ehemalige Salzlager Darsena del Sale zu einem Treffpunkt mit Restaurant und Spa.

Auf der gegenüberliegenden Seite steht der Turm Sankt Michael, der zur Verteidigung gegen Piratenangriffe und zur Kontrolle des Salzhandels diente. Heute gibt es von oben einen herrlichen Blick über die Stadt zwischen Adriaküste und hügeligem Hinterland der Emilia Romagna.

Cervia war wegen der Salinen besonders im Mittelalter stark umkämpft. „Wir holen mehr aus der kleinen Stadt Cervia heraus als aus der ganzen Romagna“, notierte Kardinal Ostiense im 13. Jahrhundert. Denn Salz wurde nicht nur zum Würzen, sondern vor allem zur Konservierung von Fleisch, Fisch, Käse und Butter genutzt. Das Salzmuseum Musa entstand auf Betreiben des Kulturvereins „Gruppo culturale Civiltà Salinare“, der die Erinnerung mit Dokumenten, Werkzeugen und Fotos an die schwere Arbeit in den Salinen am Leben erhalten hat.

Vier Tage Anfang September wird es rund um das historische restaurierte Salzlager trubelig. Wieder wird der Adria für das Salz gedankt. Wie die Spezialität der italienischen Küche zu alten Zeiten per Hand hergestellt wurde, zeigen Arbeiter im Freilandmuseum in der Camillone-Saline. Vom Stadtzentrum fährt man mit dem Fahrrad nur ein paar Minuten. Immer am Kanal entlang und mitten durch ausgedehnte schattige Pinienwälder, die zum 1979 gegründeten Naturparks Po Delta gehören. Zwischen Schilfinseln fliegen Flamingos, die sich in den Salinen von winzig, kleinen Krebstieren ernähren. Im Feuchtgebiet zählen Ornithologen hundert Vogelarten, darunter Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Seeregenpfeifer und Zwergseeschwalben.