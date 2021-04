Berlin. In Mehrfamilienhäusern stellt sich oft die Frage: Wohin mit dem Fahrrad? Es gibt gute Gründe, es nicht einfach im Flur abzustellen. Fahrräder sollten jedenfalls grundsätzlich nicht im Hausflur abgestellt werden. Darauf weist der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland hin. Denn im Flur verstellen sie in der Regel Fluchtwege und behindern deshalb die übrigen Bewohner in der Nutzung des Treppenhauses.

Gibt es andere Abstellmöglichkeiten, müssen diese jedenfalls genutzt werden. Mieter sind dabei auch ohne eine gesonderte Regelung im Mietvertrag dazu berechtigt, Fahrradabstellplätze zu nutzen, die der Vermieter allgemein zur Verfügung stellt.

Gibt es keinen Abstellplatz, können Mieter ihre Räder zum Beispiel im eigenen Keller oder in der Wohnung aufbewahren. Hausflure kommen laut Haus & Grund nur dann ausnahmsweise als Abstellplatz infrage, wenn ausreichend Platz vorhanden ist und kein Keller existiert.

Stellt der Vermieter allerdings genügend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zur Verfügung, kann er das Abstellen an anderen Stellen verbieten. Dabei genügt bereits ein Abstellplatz im Außenbereich, selbst wenn dieser nur über eine Treppe zu erreichen ist. Ein vollumfängliches Verbot, Fahrräder abzustellen, ist hingegen nicht wirksam, wie das Landgericht Hannover in seinem Urteil im Sinne der Mieter entschieden hat. dpa

