Frankfurt/Main. Erinnern Sie sich an die beige-braunen Badezimmer aus den 70ern? Diese Einheitsmasse ganz ohne Charme? Vergessen Sie das Bild. Wenn heute vom Farbtrend Beige und Braun im Badezimmer gesprochen wird, hat das nichts mit dem ollen Bahama-Beige von damals zu tun. Im digitalen Raum hat sich die Sanitärbranche zu ihrer zweijährigen Leistungsschau namens ISH getroffen – coronabedingt nicht auf dem Messegelände in Frankfurt. Die Bilder und Videos der neuen Produkte zeigen viel – vor allem vom aktuellen Farbtrend.

AdUnit urban-intext1

Der Unterschied zum altbekannten Badezimmer in Beige oder Braun ist, dass diese neue Farbigkeit anders wirkt: Früher wurden im Sinne eines Kollektionsgedankens die Waschtische, Wannen, WCs sowie Wand- und Bodenfliesen in ein und derselben Farbe gestaltet. Das ist heute nicht mehr modern, heißt es im Trendbericht zur Messe-Schau namens „Pop up my bathroom“. Statt auf ein Einheitsbeige begrenzt zu sein, spaltet sich die Farbpalette nun in viele verschiedene Beigetöne auf, die der Natur nachempfunden wurden und so eine harmonische Wirkung erzeugen. Da sind Sandfarben, die Töne von Leinen, Bast und Schilf, aber auch helle Eiche.

Zwar ist diese Farbtrendentwicklung nichts Brandneues, aber sie hat sich verstärkt, was der ISH-Trendanalyst Frank A. Reinhardt auch der Pandemie zuschreibt: „Wir wollen es zu Hause gemütlich haben, denn wir wollen uns dorthin zurückziehen. Beige- und Brauntöne verbinden wir mit Geborgenheit, mit positiven Gefühlen. Daher erlebt das Thema Beige und Braun gerade eine Renaissance.“ Dabei sind die Erdtöne nicht nur eine Akzentfarbe neben dem nach wie vor beliebten Grundton Weiß - sie werden auch flächig eingesetzt. „Aber das muss natürlich harmonisch arrangiert werden, und dazu braucht man auch Kontraste. Das Bad soll ja nicht wie ein brauner Sumpf wirken“, so Reinhardt.

Akzente mit Pastellfarben

Dennis Jäger, Chefredakteur der Fachzeitschrift „SBZ“ sieht als Akzente vor allem Pastellfarben wie Türkis, Babyblau oder ein sanftes Rot. „Pastelle, die punktuell im Badezimmer eingesetzt werden, sind nicht ganz so grell und damit für so manchen vielleicht nicht so abschreckend wie zum Beispiel knalliges Rot.“

AdUnit urban-intext2

Laut Jens J. Wischmann von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft gibt es einen Grund dafür, dass strahlende Farben noch nicht in den Bädern der Verbraucher angekommen sind: „Die meisten sehen das Bad nicht als Knaller oder Statement, sondern es ist für das Wohlbefinden und für die Erholung da.“ Sanftere Töne wirken da einfach beruhigender.

Die Gestaltung muss sich nicht allein auf Fliesen beschränken. Dezent, aber richtig kombiniert mit großem Effekt, spielen auch die Armaturen und Beschläge in neuen Tönen mit. Und ganz neu in diesem Jahr ist laut Jäger das Thema Oberflächen. Bei den Badezimmermöbeln gibt es nun vermehrt einen Materialmix. Klassisches oder farbiges Glas sowie silbernes, kupferfarbenes, goldenes und schwarzes Metall ergänzen Holz als Werkstoff und geben dem Badezimmer damit weitere Farben und Strukturen. dpa