Köln. Eine spannende Frage ist in jedem Jahr, ob die Pflanzen den Winter überstanden haben. „Vor allem frostempfindliche Arten haben Probleme mit langen Kälteperioden“, sagt Jörg Korfhage, Trainer an der DIY Academy in Köln. Dazu gehören einige mediterrane Kräuter. „Um zu erkennen, ob sie wieder austreiben werden, kann man sich die Äste ansehen. Sind sie unter der Borke bräunlich oder grau, haben die Pflanzen oft keine Chance mehr.“ Bei Rosen und anderen Gehölzen im Kübel schafft die Fingernagelprobe Klarheit. „Mit dem Nagel an der Borke kratzen. Kommt Grün zum Vorschein, lebt die Pflanze.“ dpa