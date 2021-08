Steigenden Bauzinsen vorbeugen

Berlin. Baukredite sind nach wie vor günstig. Teilweise liegen die Zinsen für zehnjährige Darlehen unter einem Prozent. Doch die Furcht vor Inflation wächst. In der Folge wäre ein Zinsanstieg möglich. Stellt sich die Frage, wie Verbraucher mit dieser Unsicherheit umgehen.

Finanzierungsexperten erwarten, dass die Hypothekenzinsen irgendwann anziehen. Nur wann und in welchem Umfang, da legt sich niemand genau fest. „Das ist wie der Blick in die Glaskugel“, sagt Helena Klinger vom Institut für Finanzdienstleistungen (iff) in Hamburg.

Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbands der deutschen Pfandbriefbanken (vdp), gibt zumindest eine Schätzung ab: „Es ist zu erwarten, dass die Bauzinsen kurz- bis mittelfristig auf niedrigem Niveau bleiben werden“. Mittelfristig bedeutet in etwa im nächsten halben Jahr. Selbst danach seien keine deutlichen Zinssprünge abzusehen. Allenfalls soll es in Trippelschritten nach oben gehen. „Die Zinsen werden sich nicht um ein viertel Prozent hoch bewegen, sondern in Zehntelprozent-Schritten“, vermutet Max Herbst von der FMH-Finanzberatung.

Herbst rechnet an zwei Beispielen vor, wie solche geringen Veränderungen die Baufinanzierung beeinflussen: Ein Zinsplus von 0,1 Prozent verteuert ein Darlehen von 100 000 Euro um 8,33 Euro pro Monat. Auf einen 500 000 Euro-Kredit gerechnet entsprechen 0,1 Prozent Aufschlag einer monatlichen Mehrbelastung von 41,67 Euro.

Höhere Löhne, höhere Aufschläge

Diese überschaubaren Summen könne jeder jederzeit bezahlen. „Wer das nicht tragen kann, hat seine Finanzierung falsch geplant“, sagt Herbst. Ihm scheint es wenig einträglich, auf noch tiefer fallende Bauzinsen zu spekulieren. Herbst argumentiert mit der Inflationsentwicklung: „Hohe Inflationsrate bedeutet höhere Löhne, höhere Löhne bedeuten höhere Zinsen.“

Angehenden Immobilienbesitzern rät der Finanzierungsberater der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Thomas Hentschel, das niedrige Zinsniveau zu nutzen. Und zwar langfristig: „Wer heute finanziert, sollte sich auf eine längere Zinsbindung einlassen.“ Statt der gängigen zehn Jahre sei eine Festschreibung über 15 oder 20 Jahre sinnvoll. Das dient der Planungssicherheit und dem Schutz vor steigenden Zinsen. Parallel empfiehlt Hentschel eine möglichst hohe Tilgung. Das senkt die Belastung am Ende der Festschreibung.

Die finanzielle Last könne auf das Doppelte oder Dreifache klettern, warnt der Verbraucherschützer. Für lange Festschreibungen verlangen manche Baufinanzierer einen Aufschlag. Damit versuchen sie, das Risiko steigender Zinsen schon jetzt einzupreisen, um über die Jahre nicht selbst draufzuzahlen.

Wer jetzt eine Anschlussfinanzierung braucht, sollte das Angebot seines bisherigen Finanzierungsinstituts sorgfältig prüfen. „Banken bestimmen hier die Konditionen. Das muss nicht optimal sein für Darlehensnehmer“, sagt Helena Klinger vom iff. Mit anderen Worten: Bauherren sollten darauf achten, ob das neue Angebot die derzeit günstigen Marktkonditionen widerspiegelt. Andernfalls schadet ein frühzeitiger Blick auf die Angebote von Wettbewerbern nicht. Die Suche sollte mindestens ein Jahr vor Ende der Festschreibung beginnen.

Kündigung nach zehn Jahren

Zwar muss die kreditgebende Bank in der Regel drei Monate im Voraus über das Auslaufen des Vertrags und gegebenenfalls über die neu offerierten Konditionen informieren. Die Zeit ist Klingers Erfahrung nach aber zu knapp, um in Ruhe Vergleichsangebote einzuholen und bei einem Wechsel die Grundschuld auf das neue Geldinstitut zu übertragen.

Bestehende Darlehensverträge mit Laufzeiten von 15, 20 oder mehr Jahren können nach zehn Jahren gekündigt werden. Diese Option kann ebenfalls helfen, einem Zinsanstieg vorzubeugen. „Ich suche mir einen neuen Kreditgeber, bei dem ich von den guten Konditionen profitiere“, sagt Thomas Hentschel.

Möglich ist auch, einen schon guten Vertrag zu den bisherigen Bedingungen neu abzuschließen. Die neue Vereinbarung wird dann wie gehabt langfristig geschlossen, um die niedrigen Zinsen lange zu sichern. Umgekehrt funktioniert das auch bei Zinssenkungen.

Darüber hinaus bieten Sondertilgungen und variable Tilgungen Flexibilität. Bei variablen Tilgungen können Verbraucher die Rückzahlung nach oben wie unten anpassen. Wie oft dies während der Laufzeit möglich ist, vereinbaren sie mit der Bank. Sinnvoll sei eine solche Anpassung zum Beispiel mit Blick auf sich ändernde Lebenssituationen, meint Thomas Hentschel. Sondertilgungen drücken die Zinslast mit einem Schlag kräftig nach unten. So lässt sich ein Zinsanstieg zumindest abfedern. Forward-Darlehen sind eine weitere Option, niedrige Zinsen im Voraus abzusichern. dpa