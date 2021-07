Spind muss in Gebäude stehen

Hamburg. Wertgegenstände im Freibad einfach unter dem Handtuch zu verstauen, ist nicht klug. Die Hausratversicherung greift nicht, wenn Wertsachen von der Freibadwiese gestohlen werden, wie der Bund der Versicherten (BdV) informiert. Zwar enthalte jede Hausratversicherung auch eine Außenversicherung. Wertsachen, die sich vorübergehend außerhalb der versicherten Wohnung befinden, sind dadurch prinzipiell geschützt. Geht es aber beispielsweise um das Freibad, müssen Badegäste Smartphone, Portemonnaie und Co. im Spind in einem Gebäude des Schwimmbads eingeschlossen haben, damit die Hausrat-Police greift. Sollte ein solcher Spind aufgebrochen werden, handelt es sich um einen Einbruchdiebstahl. Dieser sei ebenso wie ein Raub von der Hausratversicherung gedeckt, so BdV-Sprecherin Bianca Boss. tmn

