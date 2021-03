  So einfach kann man selbst Dünger herstellen

Wenn ihr mit frühstücken fertig seid, könnt ihr eigentlich direkt mit der Düngerproduktion beginnen. Wie? Mit Resten, die sonst in den Müll wandern würden. Dafür sind sie eigentlich aber viel zu schade. Hier Tipps für eigenen Dünger aus Kaffeesatz, Bananen- und Eierschalen von unserer Gartenkolumnistin Daniela Hoffmann.

Mit Kaffeesatz

Auch Bananenschalen können als Dünger verwendet werden. © Daniela Hoffmann

Aus Kaffeesatz kann man leicht Dünger herstellen. Dafür gebt ihr die Pulverreste auf einen Teller und drückt ihn mit einer Gabel leicht auseinander. Den Teller stellt ihr dann auf die Heizung. Der Kaffeesatz sollte gut trocknen, damit er nicht schimmelt. Danach kann er an Pflanzen ausgebracht werden, die eher sauren Boden mögen - also beispielsweise Hortensien, Rhododendron oder Heidelbeeren. Im Garten sollte unser selbst gemachter Dünger schließlich ein wenig in den Boden eingearbeitet werden. Dann können Inhaltsstoffe des Kaffeesatzes wie Kalium, Phosphor und Stickstoff besser wirken.

Mit Bananenschalen

Die Eierschalen werden zermörsert. © Daniela Hoffmann

Ein prima Rosendünger sind Bananenschalen. Denn sie enthalten Mineralien wie Kalium und Magnesium. Einfach die Bananenschalen klein schneiden und im Wurzelbereich in die Erde einarbeiten. Wichtig ist es die Schale von Bio-Bananen zu verwenden, um keine unnötige Rückstände etwa von Pflanzenschutzmitteln in den eigenen Garten zu holen. Auch Blühstauden mögen übrigens den Bananen-Dünger.

Mit Eierschalen

Eierschalen dienen als Calciumlieferant. Wenn ihr aus ihnen Dünger machen wollt, müsst ihr die Schalen gut saubermachen und trocknen. Anschließend werden sie mit den Fingern zu Bröseln zerkleinert oder mit einem Mörser zu einer Art Mehl. Pflanzen, die einen eher basischen Boden brauchen, mögen diesen Dünger. Kräuter etwa wie Thymian, Salbei und Lavendel.

