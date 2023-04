Müffelnde Silikonformen

Düsseldorf. Backformen aus Silikon sollen Müll vermeiden, doch viele stoßen sich an ihrem Geruch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei unsauber gefertigten Backformen stammen die Gerüche noch vom Herstellungsprozess, sagt Philip Heldt, Ernährungsexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Dann riecht man Chemikalien, die ausgasen. „Also besser vorher schnuppern und nur kaufen, wenn kein Eigengeruch wahrzunehmen ist“, rät Heldt.

Allerdings kann es passieren, dass die Backform erst zu Hause anfängt zu miefen. Heldt erklärt das so: Anders als bei Metallformen sind Silikonformen für manche Moleküle porös. Heißt: Sie können sich in der Form festsetzen und Gerüche verbreiten. „Wenn die normale Reinigung mit Spülmittel und heißem Wasser oder in der Spülmaschine nicht hilft, kann man versuchen, die Silikonform auszuheizen“, sagt Heldt. Dazu sollte man die Form gut spülen und bei maximal 200 Grad eine Stunde in den Ofen tun, wie er ergänzt. dpa