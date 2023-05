Mit Tricks längere Freude an Dahlien

Ostingersleben/München. Der Sommer beginnt eigentlich im Frühling. Denn dann müssen die Blumen, die von Juli bis September im Garten blühen, eingepflanzt werden. Die Dahlien zum Beispiel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der richtige Zeitpunkt für die Pflanzung hängt von der Bodentemperatur ab“, sagt Jolanda van Amerom, Blumenzwiebel-Gärtnerin aus Ostingersleben (Sachsen-Anhalt). Optimal sind für Dahlien zehn Grad. Tagsüber sind diese Temperaturen im Frühling zwar schnell erreicht, aber nachts kann es bis Mitte Mai in Deutschland noch zu Frösten kommen. Daher sollte man eine konstant warme Witterung abwarten.

Wer seinen Dahlien einen Schnellstart ermöglichen und die ersten Blüten schon im Juni sehen möchte, muss die Pflanzen im Freien schützen. „Wenn die ersten grünen Spitzen sichtbar werden, deckt man die Pflanzen in kalten Nächten mit Vlies oder einem Eimer ab“, empfiehlt Jolanda van Amerom.

Frühere Blüte erreichen

Mehr zum Thema Grün Garten mit Bodendeckern schützen Mehr erfahren Essen und Trinken Gemüse, das bleibt Mehr erfahren

Die Buchautorin und Gartenbloggerin Sarah Stiller lässt die Knollen in Töpfen treiben. Die mit einer Mischung aus Gartenerde und Kompost gefüllten Gefäße stehen tagsüber in der Sonne und werden vorübergehend an einen geschützteren Ort gestellt, wenn Spätfröste oder anhaltend kalte Witterung drohen.

Das ist mit mehr Mühe verbunden, aber ein früher Blühbeginn ist garantiert. Außerdem verringert sich die Gefahr, dass Schnecken die Jungtriebe fressen – vor allem in Jahren mit anhaltend feuchter Witterung.

Die vorgetriebenen Dahlien in Töpfen werden ab Mitte Mai in den Garten gestellt. Sie sind dann zu kräftigen Horsten herangewachsen. „Jetzt erkennt man auch schon Lücken in den Beeten, so dass man die Töpfe einfach dorthin stellt oder an dieser Stelle in den Boden eingräbt“, sagt Sarah Stiller.

Löcher im Topfboden ermöglichen den Feuchtigkeitsausgleich. So verhindert man, dass die Dahlien beim Austopfen in den Gartenboden Schaden nehmen.

Je sonniger, desto mehr Blüten

Die Pflanzen gehören an einen möglichst sonnigen Standort. „Im Halbschatten merkt man deutlich, dass weniger Blüten gebildet werden“, sagt Sarah Stiller.

Will man die Knollen direkt in den Boden setzen, empfiehlt Agraringenieurin Jolanda van Amerom, diesen tiefgründig zu lockern und Kompost einzuarbeiten. „Auf schweren Böden arbeitet man zusätzlich Sand in das Erdreich ein“, so Sarah Stiller. Das verhindert, dass sich Nässe im Boden aufstaut und die Knollen darunter leiden.

Eine andere Gefahr kann man leicht eindämmen: dass Schnecken an ihnen knabbern. Jolanda van Amerom rät, Dahlien nur am Morgen zu gießen. Ist es abends und nachts feucht, können Schnecken leichter an die Pflanzen gelangen. „Man kann auch die Erde rund um die Triebe mit Sägemehl oder Schafwolle abdecken, um die Schnecken fern zu halten“, so van Amerom.

Sarah Stiller empfiehlt, die Weichtiere mit einem Teller mit Obst- und Gemüseresten von den Dahlien abzulenken. „Hilfreich ist im Jungpflanzenstadium auch ein Schneckenkragen.“ Das ist eine Art Topf, der nach unten offen ist und so um eine Pflanzen gestellt wird. Schnecken können beim Hochkriechen seinen übergeschlagenen Topfrand nicht überwinden.

Aber mit zunehmender Größe sind die Schnecken kaum noch ein Problem, weil die Blätter fester und das Gesamtangebot für die Schnecken im Garten größer wird.

Welke Blüten abschneiden

Die Dahlien blühen vom Frühsommer bis zum Frost im Herbst. Es gibt einen Trick, um die Blütenfülle zu vergrößern. „Die Knospen bilden sich an den Trieb-Enden – und daher muss man dafür sorgen, dass sich die Dahlien möglichst früh verzweigen“, sagt van Amerom. Sie rät, die Triebspitzen bereits in einem frühen Entwicklungsstadium abzuknipsen. An der buschiger wachsenden Dahlie entwickeln sich deutlich mehr Blüten. Entfernt regelmäßig welke Blüten, sprießen immer wieder neue Knospen. „Auch die regelmäßige Ernte von Blüten für die Vase sorgt für einen ununterbrochenen Flor“, so Sarah Stiller.

Viele Dahliensorten erreichen eine Höhe zwischen 50 und 110 Zentimetern. Oft brauchen sie Stäbe oder Staudenhalter, um nicht umzukippen. „Es macht Sinn, die Dahlien schon frühzeitig nach dem Austrieb anzubinden“, sagt Jolanda van Amerom. So wird die Stütze auch von den Blättern und Trieben überwachsen und fällt nicht mehr so stark auf.

„Neben Einzelpflanzen kann man einen kräftigen Stab in die Erde schlagen“, sagt die Expertin. Um mehrere Dahlien setzt sie mehrere Stäbe und verbindet diese mit einer dicken Schnur. Das gibt der ganzen Gruppe Halt. dpa