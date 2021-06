Mit Gefühl und Spachtelmasse

Köln. Wo einst Bilder die Wände zierten oder Regale, bleiben bei einem Umzug meist hässliche Löcher. Spätestens beim Auszug aus einer Wohnung werden Bohrlöcher zur Herausforderung. „Mit der Beseitigung sollte man nicht bis kurz vor dem Übergabetermin warten“, rät Michael Pommer von der DIY Academy in Köln. „Das ist eine Arbeit, die in mehreren Schritten erfolgen muss und deshalb etwas Zeit erfordert.“

Der Renovierungsfachmann rät: „Zunächst muss jedes Bohrloch sorgfältig gesäubert werden.“ Das bedeutet, dass man loses Material aus der Öffnung entfernen muss. Das geschieht am gründlichsten mit Staubsauger und Handfeger.

Dübel tief in Wand drücken

Was Mieter zur Rechtslage wissen müssen Manche Mieter fragen sich, ob sie dazu verpflichtet sind, Bohrlöcher zu beseitigen. Das kommt ganz auf den Mietvertrag an, sagt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Das Beseitigen von Dübeln und das Verschließen der Bohrlöcher gehörten zu den Schönheitsreparaturen: „Ist der Mieter dazu verpflichtet worden und werden diese bei Auszug fällig, muss er sich auch um die Bohrlöcher kümmern.“ Das gilt übrigens auch, wenn Mieter eigentlich davon befreit sind, sie aber ungewöhnlich häufig gebohrt haben. dpa

Dübel können in den Bohrlöchern bleiben. Sie würden viel Mauerwerk mitnehmen, wenn man sie wieder herauszieht, so Pommer. „Damit Dübel ihre gewünschte Tragekraft entfalten, spreizen sie sich auf, wenn sie in ein Bohrloch gedrückt werden.“ Daher rät Pommer, die Dübel stattdessen möglichst tief in die Wand zu drücken.

Das Verfüllen von Bohrlöchern hängt viel vom verwendeten Material ab. Von Geheimtipps wie Zahnpasta oder Papier rät Pommer ab, das gilt auch für Materialien auf Zementbasis. Ebenfalls ungeeignet ist Silikon. „Das stößt Wasser ab und bleibt elastisch.“ Also kann man an dieser Stelle später nicht erneut bohren. Auch Überstreichen funktioniert dann nicht. Der Experte schwört auf Kunstharz-Spachtelmasse aus dem Baumarkt: „Aufgrund der Anleitung ist die Anwendung unkompliziert, zudem hat die Tube eine spezielle Spitze, die die Füllung tief in das Bohrloch bringt.“

Christian Meyer, Redakteur bei der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“, setzt auf das klassische Gipsspachtelpulver. Dies muss man mit Wasser anrühren: „Das ist preiswerter als Fertigspachtelmasse.“ Es sei gut und am sinnvollsten zum Schließen von Löchern im Hausinneren. Bei sehr großen, tiefen Bohrlöchern hält Meyer Papierschnipsel für hilfreich: „Man kann mit dem fest zusammengeknüllten Papier den Bohrlochgrund ausstopfen, bevor man die verbliebene Öffnung sauber und glatt mit Gipsspachtelmasse verschließt.“ Dann kann es sinnvoll sein, die Bohrlöcher und ihre Umgebung mit Tiefengrund zu streichen.

Gips und Fertigfüllmasse eignen sich für nahezu alle Arten von Mauerwerk – vorausgesetzt, man arbeitet sorgfältig und zügig, sagt Michael Pommer. „Zunächst bereitet man die Spachtelmasse vor. Als nächstes feuchtet man das Bohrloch mit etwas Wasser an, damit die Füllung auch gut haftet.“ Die Masse drückt man dann mit einem Spachtel fest in das Bohrloch.

Wichtig ist, dass Heimwerker die Füllung nicht nur oberflächlich, sondern möglichst tief einbringen. Auch Luftblasen in der Spachtelmasse sollten sie vermeiden. Allzu viel Zeit sollte man sich bei der Arbeit nicht lassen, denn die Füllung trocknet und härtet schnell aus. Dabei schrumpft sie auch etwas. Dadurch sind mitunter mehrere Arbeitsschritte erforderlich. dpa

