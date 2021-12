Kühle Luft im Schlafzimmer

Baierbrunn. Hausstaubmilben mögen es warm und feucht. Entsprechend sollte die Luftfeuchtigkeit in den Räumen nicht zu hoch sein. Darum gilt: Regelmäßig lüften, auch im Winter und vor allem im Schlafzimmer, rät Allergie-Expertin Professorin Dagmar von Bubnoff in der „Apotheken Umschau“ (Heft A12/2021). Im Herbst und Winter sind Milbenallergiker besonders belastet.

Hauptgrund dafür ist die Heizungsluft. Die Erklärung: In beheizten Räumen sinkt die Raumluftfeuchte zwar meist rapide ab, weshalb viele der Tierchen sterben – doch ihre Körper und insbesondere ihr Kot, in dem sich die Allergieauslöser vor allem befinden, trocknen aus und zerfallen in winzige Partikel. Die vermischen sich mit dem Staub, werden aufgewirbelt und verteilen sich. Folge: womöglich noch schlimmere Allergie-Symptome als im restlichen Jahr.

Knapp unter 20 Grad

Deshalb gilt gerade im Schlafzimmer neben dem Ratschlag zum regelmäßigen Lüften: Nicht zu warm heizen! Als Richtschnur sollte die relative Luftfeuchtigkeit nicht über 60 Prozent und nicht unter 40 Prozent liegen – das lässt sich mit einem Hygrometer messen. Die Raumtemperatur beträgt idealerweise stets knapp unter 20 Grad.

Im Bett fühlen sich die Milben laut dem Bericht besonders wohl. „Oft sind die Symptome morgens am stärksten ausgeprägt“, sagt von Bubnoff, die als Oberärztin an der Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie am Uniklinikum Schleswig-Holstein arbeitet. Dazu zählen unter anderem Ausschlag, juckende Augen oder eine verstopfte Nase. dpa

