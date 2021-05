Holzmöbel vor Rissen schützen

Herford/Frankfurt. Unbehandeltes Holz kann sich bei permanent hoher Luftfeuchtigkeit ausdehnen. Sollte die Raumluftfeuchtigkeit plötzlich absinken, kann das zu Rissen an Holzmöbelstücken führen, erklärt die Initiative Pro Massivholz. Experten sprechen bei diesem Vorgang vom Quellen und Schwinden.

Wer dem Quellen und Schwinden entgegenwirken will, kann die Oberfläche des Holzes bearbeiten – sie also wachsen oder ölen. So findet bei natürlichen Möbeln keine elektrostatische Aufladung statt. Das ist zum Beispiel gut für Allergiker, da die Möbel dann weniger Staub und Schmutz anziehen.

Doch auch Massivholzmöbel mit naturbelassenen Oberflächen haben Vorteile. Sie haben einen größeren Einfluss auf die Luftfeuchtigkeit - können diese also mehr binden, genauso wie Schadstoffe aus der Luft. Beides wirkt sich positiv auf das Wohnklima aus.

Grundsätzlich sollte man daher darauf achten, dass in Innenräumen die Luftfeuchtigkeit im Schnitt bei etwa 45 bis 55 Prozent liegt, sowie Temperaturen zwischen 18 bis 23 Grad Celsius herrschen, so die Initiative Pro Massivholz.

Um hoher Luftfeuchtigkeit vorzubeugen, sollte man regelmäßig lüften. Am besten zum Beispiel unmittelbar nach dem Duschen oder Kochen, rät der Verband Fenster und Fassade (VFF). Und zwar tagsüber nur stoßweise lüften und dabei am besten für Durchzug sorgen.

Um ein Überhitzen der Räume zu vermeiden, sollte man im Sommer vor allem früh morgens, spät abends oder nachts lüften. tmn

