Highlights für Bad und WC

Abverkauf bei Schlör & Faß: Ob Trendforscher oder Statistiker – sie alle stellen fest, dass die Bedeutung des eigenen Zuhauses in Corona-Zeiten deutlich in den Fokus rückt.

Statt Geld für Reisen oder kurzlebige Konsumgüter auszugeben – das beliebte Ausgehen ist ohnehin nicht möglich – verschönern die Verbraucher lieber ihre eigenen vier Wände. Da kommt der Abverkauf vieler Exponate bei dem Speyerer Fachunternehmen für Sanitär, Heizung, Raumklima und erneuerbare Energien für so manche Verbraucher, die sich auf das Wohlfühlen zu Hause konzentrieren, genau zur rechten Zeit. „Wir haben die Zeit des Lockdowns genutzt, um unsere Ausstellung für die Besucher wieder einmal neu zu planen“, erzählt Dominik Theiß, Diplom-Badgestalter bei der Schlör & Faß GmbH. Durch die Umgestaltung werden viele der bisherigen Exponate nicht mehr benötigt. Diese werden nun im Rahmen eines Abverkaufs allen, die mit wenig Aufwand etwas frischen Wind in Gäste-WC oder Bad bringen wollen, zu deutlich reduzierten Preisen angeboten. Die Auswahl reicht von Waschtischen und WCs über Duschen und Badewannen bis hin zu Badezimmermöbeln und Accessoires. „Für Laufpublikum ist unsere Ausstellung zwar nicht geöffnet, aber nach Terminvereinbarung dürfen wir Interessenten bedenkenlos empfangen“, so Theiß, der gleichzeitig auf die Pflicht zur Einhaltung der AHA-Regeln verweist. Auf Wunsch werde man die ausgewählten Produkte selbstverständlich auch ausliefern und installieren. pr

Terminvereinbarungen sind unter der Telefonnummer 06232 / 6436-0 möglich. Die meisten der zum Abverkauf stehenden Exponate sind samt Preisen auch unter https://schloer-fass.de/index.php/ueber-uns/news/314-unser-abverkauf-ihr-gewinn zu sehen. Nähere Informationen: Schlör & Faß GmbH, Wormser Landstraße 247, 67346 Speyer, Tel. 06232 / 64 36-0, www.schloer-fass.de, info@schloer-fass.de