Köln. Nicht immer muss man Heizkörper entlüften – man hört und fühlt es aber, wenn es nötig wird. Wenn der Heizkörper bei voll aufgedrehtem Thermostatventil vor allem im oberen Bereich nicht richtig warm wird oder wenn Wasser darin gluckernde Geräusche von sich gibt. So geht man dann vor:

Falls möglich, vor dem Entlüften die Umwälzpumpe der Heizung ausschalten. Außerdem sollte man an der Heizungsanlage überprüfen, ob der Wasserdruck im System ausreichend hoch ist. Die DIY Academy rät, gegebenenfalls direkt vor dem Entlüften Wasser nachzufüllen.

Dann drehen Sie das Thermostatventil am Heizkörper komplett auf und lassen ihn warm werden. Sind die Heizkörper über mehrere Etagen verteilt, empfiehlt die Verbraucherzentralen, zuerst die unteren Heizkörper zu entlüften.

Danach öffnen Sie mit einem Vierkantschlüssel das Ventil an der Seite des Heizkörpers ein wenig und lassen es offen, bis die Luft entwichen ist und nur noch Wasser nachkommt. Das Ventil aber nicht ganz herausdrehen. Das Wasser fängt man mit einer Schüssel auf. Das Ventil wieder verschließen, den Thermostat herunterdrehen. Umwälzpumpe wieder einschalten.

Kam viel Wasser heraus, muss man das Heizungswasser an der Anlage auffüllen. Sonst reicht der Betriebsdruck nicht aus, um alle Heizkörper zu versorgen. Erkennbar ist ein Druckabfall am Manometer an der Anlage im Keller. In der Bedienungsanleitung steht, wie genau das Wasser nachgefüllt werden muss.

Es kann sein, dass nach dem Entlüften und anschließenden Auffüllen von Wasser erneut entlüftet werden muss, da Luft in das System gelangt ist. dpa