Gute Zeit zum Abtauen

Frankfurt/Main. Eine dicke Eisschicht im Gefriergerät wirkt wie eine Wärmedämmung und erhöht den Stromverbrauch. Das regelmäßige Abtauen von Kühl- oder Gefrierschrank ist daher wichtig. Ältere Geräte bauen mit der Zeit dicke Eisschichten im Inneren auf, moderne Produkte haben hingegen eine Abtau-Automatik oder die No-Frost-Technologie, die verhindert, dass sich Reif oder Eis bilden.

Nicht in die Wintersonne: Das Forum Waschen rät für das Zwischenlagern des Gefrierguts im Freien einen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung zu wählen. Denn selbst an grundsätzlich kalten Wintertagen kann die Sonne noch Kraft haben und an Standorten, wo sie hinkommt, die Temperaturen nach oben treiben. Wer den Kühlschrank reinigt, sollte frostempfindliche Lebensmittel bei tiefen Wintertemperaturen nicht im Freien lagern. Dazu gehört zum Beispiel Salat. Er kann dann zeitweise gut an kühleren Stellen im Haus warten.

Eis nicht mit Messer lösen: Das Abtauen geht schneller, wenn man die Tür des Geräts offenlässt. Weniger naheliegend ist der Hinweis der Experten, auf keinen Fall mit einem Messer oder anderen scharfen und spitzen Gegenständen aus Metall die Eisschichten zu lösen. Sie könnten das Material darunter beschädigen, so das Forum Waschen. Ein Tipp: Einen Topfschaber aus flexiblem Kunststoff nehmen, um die Eisstücke zu entfernen und das Abtauen so zu beschleunigen.

Das Tauwasser wird entweder mit einer kleinen Schüssel oder Handtüchern abgefangen. Ist das Gerät breit genug, haben die Experten noch einen anderen Tipp: ein tiefes Backblech unten in das Gerät stellen. Achtung: Einige Gefrierschränke haben auch einen eigenen Tauwasserablauf, unter den man eine Schüssel stellen muss.

Keinen Scheuerschwamm verwenden: Ähnlich wie ein Messer kann ein Scheuerschwamm beim Ausputzen der Geräte Schäden an empfindlichen Oberflächen aus Kunststoff hinterlassen. Gerade Flächen, auf denen später Lebensmittel direkt aufliegen, sollten gründlich mit Wasser ohne Reinigungszusatz nachgewischt werden. dpa