Glasfaser einplanen

Mainz. Wer den Bau einer Immobilie plant, sollte dabei auch an eine schnelle Internetverbindung denken. Am besten lassen Bauherren sich einen Glasfaseranschluss direkt beim Erstausbau ins Haus verlegen, rät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Entscheiden sich Eigentümer erst später dazu, führt das häufig zu höheren Kosten. Dennoch lohnt es sich zu prüfen, wie weit der Ausbau der Glasfaserverbindungen in der eigenen Region ist – um dann entsprechende Vorbereitungen in der eigenen Immobilie zu treffen.

Skepsis bei Vertretern

Von Verträgen mit Haustürvertretern raten die Verbraucherschützer ab. Häufig versuchen sie, dem Kunden möglichst teure und überdimensionierte Versorgungsverträge anzubieten, lautet die Warnung der Verbraucherschützer. Interessenten sollten vorab prüfen, welche Bandbreite sie individuell überhaupt benötigen. Dabei hilft diese grobe Einschätzung: Wer nur gelegentlich im Internet surft, dem reicht eine Bandbreite von unter 100 Megabits pro Sekunde im Download.

Die Glasfaser muss durch den Boden und die Wand ins Haus.

Arbeiten Eltern im Homeoffice und haben internetaffine Kindern, sollte die Bandbreite zwischen 100 bis 400 Megabits betragen, so die Experten. Im Zweifel können Verbraucher erstmal eine geringere Bandbreite wählen – sie aufzustocken sei meist problemlos möglich.

Über Glasfaser nachzudenken, ist sinnvoll, weil herkömmliche Internetanschlüsse zum Teil an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. dpa