Ein Trampolin für den Garten

München. Springen, hopsen oder auf dem Sprungtuch liegen und in den Himmel schauen: Ein Trampolin im eigenen Garten lässt Kinderaugen leuchten. Damit der Hüpfspaß auch sicher ist und Freude macht, sollten Familien beim Kauf einige Punkte beachten.

Der Tüv Süd gibt Tipps:

ł Die passende Trampolin-Art wählen

Hier haben die Familien die Wahl: Soll es ein aufstellbares Gartentrampolin sein? Oder ein Bodentrampolin, das in eine Grube eingelassen ist? Familien müssen abwägen, was für ihre Bedürfnisse und Wünsche und die Größe des Garten passt. „Gartentrampoline sind natürlich schneller aufgebaut“, so Robert Ziegler, Produktprüfer beim Tüv Süd.

Allerdings können sie bei Sturm umgeweht werden, wenn sie nicht im Boden gesichert sind. Die Montage eines Bodentrampolins ist hingegen deutlich aufwändiger, weil dafür eine Grube ausgehoben werden muss. Laut Tüv Süd punkten diese Modelle aber dann mit einem geringeren Unfallrisiko. Vor allem dann, wenn sie mit stoßdämpfenden Platten umrahmt werden.

À Auch kleinere Trampoline in die Auswahl einbeziehen

Je größer das Trampolin, desto größer der Hüpfspaß? Das stimmt nicht ganz. „Ein Trampolin mit einem zugelassenen Nutzergewicht von 150 Kilogramm empfinden kleine Kinder oft als zu hart“, sagt Produktprüfer Robert Ziegler. Kleine Trampolinmodelle haben zudem einen weiteren Vorteil – ihre höhere Spannkraft. Gerade Jugendliche haben laut Tüv Süd damit mehr Spaß.

à Auf Siegel achten

Hat das Trampolin die sogenannte CE-Kennzeichnung, kann man davon ausgehen, dass das Produkt europäische Normen und Richtlinien erfüllt. Etwas aussagekräftiger ist laut Tüv Süd aber das freiwillige GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit). Dieses Siegel verrät zum Beispiel, dass die Stabilität des Trampolins und mögliche Verletzungsgefahren der Öffnungen in einem Verfahren überprüft wurden.

Õ Anleitung aufbewahren

Die Montageanleitung ist nicht nur wichtig, um spätestens im Herbst nachzulesen, wie man das Trampolin abbaut und richtig verstaut. Auch Informationen zu Ersatzteilen sind dort zu finden. „Sprungfedern beispielsweise können mit der Zeit brechen und müssen ersetzt werden“, so Produktprüfer Ziegler.

Daher sollten Familien regelmäßig prüfen, in welchem Zustand das Trampolin aktuell ist. Sicherheitsnetze etwa können bereits nach einer Saison an Reißfestigkeit verlieren. Sie sollten deshalb voreiner erneuten Nutzung ausgetauscht werden, rät der Produktprüfer Robert Ziegler.

Œ Am besten nacheinander hüpfen

Wenn mehrere Kinder gleichzeitig auf dem Trampolin springen, ist das Risiko höher, dass es zu Verletzungen kommt. Das ist der Grund, warum die Hersteller auch große Trampoline nur für eine Person freigeben. Gerade bei unterschiedlich schweren Kindern könne es zu einem Katapulteffekt kommen, warnt der Süd. Eltern sollten ihre Kinder daher immer wieder und gut über diese Gefahren aufklären. Tüvdpa