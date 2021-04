Das Projekt Weidenhäuschen bestätigt es mal wieder: Männersprache ist nicht gleich Frauensprache. Mein Bruder kam in die Küche und erzählte meiner Schwägerin im Vorbeigehen, dass er für die Töchter ein Tipi aus Weiden bauen wolle. „Prima Idee“, sagte seine Frau – in ihrer Vorstellung ein kleiner grüner Bau im Spielzelt-Format.

Der Blick in den Garten zeigte allerdings bald, dass die beiden von leicht verschiedenen Ausmaßen ausgegangen waren. Denn inzwischen hatte mein Bruder (Architekt von Beruf) ein etwa zwei auf zwei Meter großes Holzdeck als Bodenplatte gezimmert. „Sonst haben Cousinen und Cousins oder Freunde, die zu Besuch kommen, gar keinen Platz“, erklärte er seiner erstaunten Partnerin. Doch nicht jedes grüne Zelt für kleine Indianer muss ähnlich groß und auch nicht so massiv gebaut sein. Als Vorhaben im Frühjahr lohnt sich ein Weidenbau dennoch in jedem Fall, denn es ist – je nach Ausführung – nicht zu viel Arbeit. Einfache Tipis dieser Art stehen schon nach einigen Stunden.

Zunächst wird eine Grundfläche auf dem Gartenboden markiert. Die muss nicht zwingend viereckig sein, sondern geht auch dreieckig oder rund. Einen befestigten Boden braucht das natürliche Bauwerk ebenfalls nicht unbedingt. Wenn es vor allem an warmen, trockenen Tagen genutzt werden soll, reicht zum Beispiel der vorhandene Rasen.

An den Ecken seines quadratischen Zeltbodens hat mein Bruder jeweils ein rund 30 Zentimeter tiefes Loch gegraben, um darin vier Weidenstämme schräg einzulassen. Diese bilden quasi die Eckpfeiler für sein Kinder-Tipi.

Im nächsten Schritt wurden die Stämme an den oberen Enden mit einem Seil zusammengebunden. Das Grundgerüst war damit schon fast geschafft.

Um die „Seitenwände“ vorzubereiten, wurden anschließend dickere Weidenäste mit einem Kokosstrick quer an die Eckpfeiler geknotet. „Das soll später dazu dienen, das Zelt dicht werden zu lassen, damit sich die Mädchen darin verstecken können“, erklärte der Tipi-Konstrukteur seiner Frau. Dann begannen sie zusammen Weidenruten, die zuvor in Wasser Wurzeln gezogen hatten, entlang des Flächenumfangs in die Erde zu pflanzen. Dabei hielten die beiden zwischen den Ruten jeweils einen Abstand von etwa 40 Zentimetern ein.

Wichtig ist in dieser Bauphase außerdem, die Stelle auszusparen, wo sich später der Eingang zu dem grünen Zelt befinden soll. Damit der Nachwuchs bequem in sein grünes Versteck schlüpfen kann, sollten dafür rund 70 Zentimeter eingerechnet werden.

Zuletzt haben die Eltern die eingepflanzten Weidenruten zwischen die Querstreben gewebt. Das Ergebnis: noch recht luftige Zeltwände. Sobald die Ruten aber Blätter ausbildeten, wurde das Tipi grün und nach und nach immer dichter.

Inzwischen steht das Bauwerk schon im dritten Jahr. Die Seitenwände wurden gerade mit Dachlatten verstärkt, denn das Tipi begeistert noch immer. Oft war das Weidenzelt bei Familienfeiern der Platz für die Kindertafel. Etliche Friedenspfeifen haben die Kleinen darin geraucht und Pläne für neue Abenteuer geschmiedet. Meine Nichten lieben ihren grünen Rückzugsort und meine Kinder schlüpfen allzu gerne mit ins Tipi. Wie gut, dass sich meine Schwägerin und mein Bruder nicht wegen eines kleinen sprachlichen Missverständnisses von dem Projekt haben abbringen lassen. Denn die glücklichen Kinderaugen im Weidenzelt sagen oft mehr als tausend Worte.