Eigenes Haus als Utopie

München. Die Immobilienpreise in Deutschland steigen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Inzwischen hält mehr als die Hälfte der Immobilien-Interessenten (51 Prozent) den Kauf der eigenen vier Wände in ihrer Region für kaum noch leistbar. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Interhyp-Gruppe hervor, dem nach eigenen Angaben größten Vermittler privater Baufinanzierungen in Deutschland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Knapp die Hälfte der Kaufinteressenten (46 Prozent) verzichtete der Umfrage zufolge daher lieber auf den Kauf, um ihre Lebensqualität nicht einschränken zu müssen. Aber: Nur 41 Prozent der Befragten rechneten wirklich individuell aus, wie viel monatliche Belastung sie sich leisten können.

Jörg Utecht, der Vorstandsvorsitzende der Interhyp Gruppe, rät Interessenten, die Finanzierungsmöglichkeiten zu kalkulieren und, wo möglich, auf Fördermittel zuzugreifen. Außerdem könnten Kompromisse bei der Suche den Preis senken. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2