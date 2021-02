Frankfurt/Main. Der Duschvorhang kommt mit Kalk, Hautschuppen und Körperfett in Berührung. Dadurch können stellenweise Flecken entstehen. Was tun? Bei weißen oder hellen Vorhängen können Stockflecken meist mit einem bleichmittelhaltigen Waschmittel in der Maschine ausgewaschen werden, raten die Experten vom Forum Waschen. Man sollte aber vorher klären, ob das Material in die Maschine darf oder besser per Hand gewaschen wird. Wer vorbeugen will, sollte den Duschvorhang nach jeder Benutzung gut abspülen und ihn möglichst glatt ausbreiten. So kann der Vorhang gut trocknen, und in den Falten bleibt keine Feuchtigkeit zurück. dpa