Die Klimabilanz der Kleinsten

Berlin. Die deutschen Haushalte mögen es gern geräumig. 47,4 Quadratmeter beanspruchte jede und jeder Einzelne hierzulande im Schnitt im vergangenen Jahr. Doch es geht auch anders. Winzig. Und zugleich mobil. Tiny Houses (englisch für „winzige Häuser“) erleben seit einigen Jahren in Deutschland eine stetige Nachfrage. Ganze Tiny-House-Dörfer entstehen, es bilden sich Vereine, es gibt Messen.

„Wer in den Urlaub fährt und nur das Nötigste dabeihat, stellt oft fest, dass es gar nicht viel für ein gutes Leben braucht. So ist es auch im Tiny House“, sagt Regina Schleyer, Vorsitzende von Deutschlands erstem Tiny-House-Verband. Tiny Houses, die häufig aus Holz gebaut sind, könnten für viele Altersgruppen eine Option sein. „Es gibt beispielsweise Studenten, die sich gerne Eigentum anschaffen wollen. Oder aber die Generation der über 50-Jährigen, die den folgenden Lebensabschnitt anders gestalten möchte, etwa weil die eigene Wohnung zu groß geworden ist. Andere wollen weniger Arbeitszeit für ihre Wohnkosten aufbringen und keine teuren Mieten mehr zahlen“, zählt Schleyer auf.

Wegen steigender Mieten und Immobilienpreise, Wohnungsnot und knappem Bauland werden Tiny Houses als Eigenheim interessanter. © dpa

Häufig gelten als Norm vier Meter Höhe, maximal 43 Quadratmeter Fläche und höchstens 3,5 Tonnen Gewicht – so kann ein Tiny House eine Straßenzulassung erhalten. Viele Tiny-House-Besitzer wollen gar nicht mit ihren vier Wänden durch die Gegend rollen. Sie sind froh, wenn sie mit ihrem Haus einen festen Standort gefunden haben. Das ist gar nicht so einfach. Denn ohne Definition tauchen die winzigen Häuser in Bebauungsplänen von Kommunen erst gar nicht auf. „Viel läuft derzeit noch über individuelle Absprachen mit den Kommunen.

Auch der Markt bildet sich erst noch aus. Oft sind es Zimmereien, die Tiny Houses anbieten. Etwas mehr als 50 Hersteller gibt es hierzulande. Vom Rohbau bis zur Luxus-Vollausstattung wird alles geboten. „Bei rund 45 000 bis 50 000 Euro geht es los“, sagt Schleyer. „Der Durchschnitt liegt bei rund 80 000 Euro, ein vollautarkes und hochwertiges Tiny House kostet rund 120 000 Euro.“ Der steigende Holzpreis habe die Kosten in die Höhe getrieben.

Und wie steht es um die Klimabilanz? „Unter CO2-Gesichtspunkten sind Mehrfamilienhäuser positiver zu bewerten als Einfamilienhäuser oder auch Tiny Houses“, sagte Julian Bischof, der am Institut Wohnen und Umwelt zum energetisch-ökologischen Stadtumbau forscht. „Bei einem Tiny House ist der Verbrauch an Grundfläche zur Nutzfläche verhältnismäßig groß. Will man Flächenversiegelung reduzieren, hat jedes Stockwerk nach oben einen positiven Effekt“, sagt Bischof zum energetisch-ökologischen Stadtumbau. Auch sei der Lebenszyklus eines Tiny Houses meist geringer, das wirke sich auf die sogenannte graue Energie aus – also die Energie, die beispielsweise quer durch die Lieferkette für die Herstellung und den Transport eines Produkts aufgebracht werden muss.

„Wenn ein Tiny House nach 20 Jahren abgewohnt ist und neu gebaut wird, ein normales Haus erst nach 40 Jahren grundlegend saniert werden muss, dann verbraucht das Tiny House nach derzeitigem Stand doppelt so viel graue Energie“, sagt Bischof. Allerdings werde dieser Wert mit der technologischen Entwicklung sinken.

Funktionale Grundrisse

Verbandschefin Regina Schleyer verweist darauf, dass es noch an Erfahrungswerten zum Lebenszyklus der mobilen Häuser fehle. „Wie lange ein Haus hält, hängt davon ab, wie gut es gepflegt und wie oft es bewegt wird“, sagt sie. „Holzhäuser zeigen, dass sie Jahrzehnte in einem guten Zustand erhalten bleiben können. Warum sollte das für ein gut gepflegtes Tiny House anders sein?“

Auch Städtebauforscher Bischof vom Institut Wohnen und Umwelt kann den winzigen Häusern viel Positives abgewinnen. „Tiny Houses zeigen, dass kleinere Grundrisse durchaus funktional sind. Wer in einer kleinen Einheit wohnt, kann sich mitunter eher hochwertige und damit langlebigere Baumaterialien leisten.“ Gerade Holz sei ein guter Baustoff, da er langlebig sei und CO2 binde. Und: Je größer der Wohnraum ist, desto mehr Emissionen stößt man in der Regel aus. Tiny Houses bilden dabei eine Alternative – gerade wenn sie zur Nachverdichtung genutzt werden. zrb

