Essen. Eine Wohnung bleibt eine Wohnung. Selbst wenn sie auch als Büro genutzt wird. Als Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II hat man daher Anspruch auf Zahlung der vollen Unterkunftskosten. Es erfolgt keine Beschränkung auf einen „Wohnanteil“. Dies hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (AZ: L 7 AS 1874/20 B ER) entschieden. Voraussetzung ist, dass Büro- und Wohnflächen nicht voneinander abgrenzbar sind.

AdUnit urban-intext1

In dem vom Deutschen Anwaltverein (DAV) mitgeteilten Fall beantragte ein Barbetreiber Unterkunftskosten für seine Wohnung, die er zum Teil als Büro nutzte. Er beantragte SGB II-Leistungen beim Jobcenter, weil seit März 2020 der Betrieb der von einer GmbH betriebenen Gaststätte untersagt ist. Seitdem erhält der Antragsteller kein Einkommen mehr.

Er gab an, die Räume dienten zur Hälfte der GmbH als Büro und zur anderen Hälfte als Wohnung. Das Jobcenter bewilligte ihm Leistungen einschließlich der sich aus dem Untermietvertrag ergebenden Kosten der Unterkunft, also für den Wohnanteil. Es schloss die Übernahme des Anteils der GmbH, also den Büroanteil, aber aus. Der Antragsteller verlangte vom Jobcenter die vollen Unterkunftskosten. Mit Erfolg. dpa