Bremen. Für einen Vergleich von Strom- und Gasanbietern eignen sich Online-Portale. Verbraucher sollten die Voreinstellungen dort immer ihren Bedürfnissen anpassen. Wichtig ist aber auch, vor einem Vertragsabschluss wichtige Punkte wie die Kündigungsfrist auch in den Geschäftsbedingungen des Anbieters zu checken. Denn nur die Angaben in den Geschäftsbedingungen, abgekürzt oft AGB, sind der Verbraucherzentrale Bremen zufolge rechtsverbindlich.

AdUnit urban-intext1

Die Verbraucherschützer verweisen auf den Fall eines Mannes, der seinen Energieanbieter regelmäßig wechselte. Für die Suche nutzte er ein etabliertes Vergleichsportal. Die voreingestellten Filter änderte er dabei jeweils so ab, dass er eine Übersicht über Tarife bekam, die jeweils mit einer vierwöchigen Frist zum Vertragsende kündbar sind.

Einer der Wechsel klappte dann allerdings nicht wie gewohnt: Obwohl der Kunde den Vertrag vier Wochen vor Vertragsende kündigte, akzeptierte der Versorger die Kündigung nicht. Der Grund: Die Kündigungsfrist für diesen Vertrag beträgt sechs Wochen vor Vertragsende. So ist es in den Geschäftsbedingungen geregelt. Ergebnislisten der Vergleichsportale sollen einen ersten Überblick geben, sie enthalten den Verbraucherschützern zufolge aber nicht immer alle Informationen. Zudem ist in den Listen auch Werbung eingebettet. Nicht jeder Treffer entspreche daher exakt den eingestellten Suchfiltern – dies sollte besser vor Vertragsschluss noch einmal kontrolliert werden. dpa