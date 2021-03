Seit 1. Januar gilt die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), in der die Bundesregierung sämtliche Förderungen für energieeffiziente Gebäude und klimafreundliche Heizungen vereinfacht und gebündelt hat. Damit ist die Heizungsförderung langfristig auf hohem Niveau gesichert und ein weiterer Anreiz zum Umstieg auf erneuerbare Energien geschaffen. Denn neben der Förderung für die Heizungsanlage kann man einen zusätzlichen Bonus von fünf Prozent erhalten, wenn die Modernisierung im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) realisiert wird. Somit ist eine staatliche Förderung von bis zu 50 Prozent möglich. Darüber hinaus sind auch die Kosten für Fachplanung und Baubegleitung mit bis zu 50 Prozent förderfähig.

„Angesichts der mit Beginn des Jahres auch für den privaten Bereich geltenden CO2-Steuer profitieren Heizungsoptimierer gleich in doppelter Weise, wenn Sie sich für eine nachhaltige Solar- und Pelletsheizung entscheiden“, verweist Steffen Schlör, Geschäftsführer der Speyerer Schlör & Faß GmbH, darauf, dass dieses Heizsystem brennstoffbezogen von der CO2-Steuer befreit ist und zugleich die höchsten Zuschüsse bekommt. Im Gegensatz dazu erwarte die Verbraucher für Gas, Flüssiggas und Öl satte Zusatzkosten.

So errechnet die Verbraucherzentrale beispielsweise für einen diesjährigen Jahresbedarf von 2000 Litern Öl eine CO2-Abgabe von rund 150 Euro, für das Jahr 2025 von bis zu 350 Euro. Fürs Heizen mit Gas gibt sie bei einem Gasverbrauch von 20 000 kWh für 2021 eine CO2-Abgabe von 120 Euro, für 2025 von 264 Euro an. Schon im vergangenen Jahr erlebten Solarheizungen mit einem Plus von 26 Prozent und 643 500 Quadratmetern neu installierter Kollektorfläche einen kräftigen Aufschwung. „Mit der neuen BEG könnte unsere ganze Branche noch mehr – klimafreundlich – Gas geben“, unterstreicht der leidenschaftliche „Energiewendler“ Schlör die Dringlichkeit, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Der Fachkräftemangel mache sich aber überall bemerkbar; auch er brauche für seinen Kundendienst dringend Verstärkung durch einen Anlagenmechaniker.

Detaillierte Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 06232-6436-0, auf Anfrage per E-Mail an info@schloer-fass.de und unter www.schloer-fass.de.