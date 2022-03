bad.de plant und baut Ihr Traumbad

Ganz entspannt und in nur wenigen Tagen zur neuen Wohlfühl-Oase? bad.de, eine Marke der sanierungsprofi24 GmbH, macht es möglich. Das Rastatter Handwerksunternehmen mit weiteren Geschäftsstellen in Freiburg, Stuttgart und Frankfurt, bietet hochwertige Komplettbadsanierungen zum Festpreis an. Das systematisierte Sanierungskonzept ermöglicht hierbei schnellste Bauabläufe – über alle Gewerke hinweg aus einer Hand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Badsanierung mit System: Individuelle Bäder in Serie

Nach dem Motto „Badsanierung leicht gemacht“ ist die Vorgehensweise denkbar einfach: im Online-Konfigurator unter www.bad.de/badkonfigurator kann bequem von Zuhause aus den drei Badezimmern „Preiswunder“, „Lieblingsplatz“ oder „Meisterstück“ das gewünschte Komplettbad ausgewählt werden. Jede der Badvarianten ist dabei auch in altersgerechter Ausführung erhältlich und über zahlreiche Zusatzausstattungen individuell erweiterbar. So wird jeder spielend leicht selbst zum Badplaner und kann sich sein neues Traumbad ganz nach den eigenen Vorstellungen zusammenstellen. Sämtliche Materialien sowie alle Dienst- und Handwerksleistungen von Planung bis Übergabe sind in dem Komplettpaket enthalten. Dieser Festpreis bietet maximale Planungs- und Kostensicherheit von Anfang an. Bei einer kostenlosen Vor-Ort-Beratung erfolgen Aufmaß, Bemusterung sowie die Klärung aller weiteren Fragen und technischen Details.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fester Ansprechpartner mit eingespieltem Team

Die Sanierungsarbeiten werden schnell und zuverlässig durch eingespielte bad.de-Handwerkerteams ausgeführt. Eine erfahrene und kompetente Bauleitung steht dabei während des gesamten Projektes als fester Ansprechpartner zur Seite. Der Kunde erhält bei bad.de somit ein einzigartiges Rundum-Sorglos-Paket und spart nicht nur viel Zeit und Nerven, sondern auch bares Geld. Bei den Produkten vertraut man ausschließlich auf bewährte Qualität von Marken wie unter anderem Villeroy & Boch-Fliesen, hansgrohe und Duravit. Besonderen Wert legt das Bauunternehmen außerdem auf Sauberkeit und setzt u.a. spezielle Staubschutzmaßnahmen ein.

Traditionelles Handwerk trifft Innovation

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Einzigartig ist die hauseigene „Teststrecke“ mit zahlreichen Musterbädern. Hier werden die Bauabläufe trainiert, Materialien und Werkzeuge getestet sowie Sanierungsprozesse perfektioniert. „Die zielgerichtete Schulung in der Ausbildungswerkstatt ermöglicht den Monteuren effizientes Arbeiten auf hohem Niveau, die Arbeitsschritte über alle Gewerke hinweg sind optimal getaktet und einstudiert“, unterstreicht Benjamin John, Bereichsleitung Bauausführung bei bad.de. Interessierte können die Musterbad-Ausstellung in Rastatt im Rahmen eines Beratungstermins nach Vereinbarung besichtigen.

Rundum-sorglos-Paket