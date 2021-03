  Menschen mit und ohne Behinderung wieder zurück in den Beruf helfen, das ist eine Aufgabe für Arbeitserzieherinnen und Arbeitserzieher

Wer gerne in einem pädagogisch-therapeutischen Beruf arbeiten möchte, dem eröffnet eine zweijährige Ausbildung bzw. Umschulung in Arbeitserziehung an der Fachschule maxQ. Heidelberg eine neue Perspektive für die berufliche Zukunft.

Schon seit längerer Zeit hat Julia keine Freude mehr an ihrem Beruf. Das morgendliche Aufstehen fällt ihr schwer, ebenso wie sich im Arbeitsalltag zu motivieren. Dabei ist Julia eine begeisterungsfähige Frau voller Tatendrang. "Mir haben der Inhalt und die Perspektive gefehlt", erzählt sie. Beides hat Julia wiedergefunden. Bei maxQ. Heidelberg lässt sie sich zur Arbeitserzieherin ausbilden. "Nach meinem Abschluss helfe ich Menschen mit oder ohne Behinderung durch arbeitstherapeutische Maßnahmen bei ihrem Weg zurück ins Berufsleben", sagt sie.

Frauen und Männer mit Berufserfahrung gefragt

Das Besondere an der Ausbildung in Arbeitserziehung bei maxQ in Heidelberg ist, dass diese nicht im Anschluss an die Schule begonnen wird, sondern sich an Menschen mit Berufserfahrung und mit einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung richtet. Ausnahmen sind hier jedoch möglich. Gefördert wird die Ausbildung mit einem Bildungsgutschein. Auszubildende aller Alters- und Berufsgruppen sind erwünscht. Die Ausbildung ist so kreativ und vielseitig wie die späteren Berufsfelder. Die Absolventen kommen in der Jugendhilfe, in Werkstätten für Menschen mit physischen oder psychischen Behinderungen, bei der Resozialisierung, Rehabilitation, in Einrichtungen für Suchtkranke aber auch in beruflichen oder allgemeinen Schulen zum Einsatz.

Wie und wann geht es los?

Die Kurse beginnen am 15. Mai und 1. Oktober. In der zweijährigen Berufsfachschule bei maxQ. Heidelberg werden die Auszubildenden in Arbeitserziehung vollschulisch auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Die Ausbildung ist intensiv und auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten. Ein hoher Praxisbezug wird durch neun Wochen Praktikum pro Jahr sichergestellt. In kleinen Klassenverbänden lassen sich schnell berufliche und persönliche Ziele verwirklichen. Es werden unter anderem Kenntnisse erworben in den Bereichen:

Psychologie

Pädagogik

Didaktik und Methodik

Psychiatrie

Arbeitstherapie

Die Berufsbezeichnung Arbeitserzieher/-in ist bundesweit anerkannt und qualifiziert für Tätigkeiten in vielen sozialen Bereichen. Die Ausbildung bzw. Umschulung ist unter vielfältigen Voraussetzungen durch die Agentur für Arbeit, das Jobcenter oder als Rehabilitation förderfähig. Zum genauen Ausbildungsablauf und zu den Fördermöglichkeiten werden die Interessenten gerne bei maxQ. Heidelberg beraten. Persönliche Infotermine bietet das Team der Fachschule am 29.03., 12.04.,19.04., 26.04., 03.05., 10.05. an.

Zusätzlich kann bei maxQ. Heidelberg die Qualifikation zur Therapiebegleit-Hundetrainerin bzw. zum Therapiebegleit-Hundetrainer für tiergestützte Therapie erworben werden.

Welche Zugangsqualifikationen sind nötig?

Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zur Arbeitserzieherin oder zum Arbeitserzieher im maxQ. Heidelberg sind entweder ein Realschulabschluss, die Fachschulreife oder ein gleichwertiger Bildungsstand sowie eine abgeschlossene, mindestens zweijährigen Berufsausbildung. Aufnahmeberechtigt sind auch Hauptschulabsolventen oder Interessenten mit einem gleichwertigen Bildungsstand sowie einer abgeschlossenen, mindestens zweijährigen Berufsausbildung und einer zweijährigen beruflichen Tätigkeit.

Auch bei nicht komplett erfüllten Zulassungsvoraussetzungen kann die Ausbildung in vielen Fällen durch eine Sondergenehmigung begonnen werden. Bei individuellen Fragen hilft das Team der maxQ. Stuttgart gerne weiter.

Kontakt:

maxQ. im bfw – Unternehmen für Bildung. Schule für Arbeitserziehung

Gaisbergstraße 11-13

69115 Heidelberg

Telefon 06221 1368133

E-Mail: heidelberg-bz@maxq.net

Homepage