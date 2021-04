Wirr durch Medikamente

Mannheim. Mit der Anzahl der eingenommenen Arzneimittel steigt die Wahrscheinlichkeit von Unverträglichkeiten. Darauf weist der Polymedikationsforscher Professor Martin Wehling von der Universität Heidelberg hin. Vor allem ältere Menschen spüren das – sie nehmen oft viele Medikamente. „Rund 30 bis 60 Prozent der über 80-Jährigen haben Nebenwirkungen durch Arzneimittel“, sagt Wehling.

Diese Unverträglichkeiten zeigen sich zum Beispiel häufig in Verwirrtheitszuständen oder in einem beeinträchtigten Denk- und Merkvermögen. Auch Nierenprobleme und Blutungen im Magen-Darm-Trakt können ein Hinweis sein.

Ärzte in der Pflicht

„Man hört oft: „Er hat nach kurzer Zeit so abgebaut!“ oder: „Sie war plötzlich ganz verwirrt!“, sagt Wehling. Dabei könne es sein, dass das jeweilige Medikament zwar an sich sehr gut – für Senioren jedoch einfach nicht geeignet ist.

An der Stelle sind auch die Patientin oder der Patient gefragt. Man sollte wachsam sein und auf seinen Zustand achten. Tut das Medikament das, was es soll? Fühlt man sich besser oder vielleicht schlechter? Bei Letztgenanntem sollte die Ärztin oder der Arzt nachjustieren. Dabei sollten sich Ältere nicht vertrösten lassen. Wenn Ärztinnen oder Ärzte etwas verschrieben haben, dann müssen sie auch überprüfen, ob es wirkt oder schadet, so Wehling. Die Überwachung der Therapie sei einer der wichtigsten Punkte der ärztlichen Betreuung. tmn

