Risiko für schwere Infekte im Alter

Oberhausen. Unser Immunsystem wird im Alter aus verschiedenen Gründen schwächer und verliert an Abwehrkraft. Erreger haben es leichter, in den Körper zu gelangen und Schaden anzurichten. So sei beispielsweise das Risiko erhöht, dass durch Noroviren oder Campylobacter-Bakterien hervorgerufene Magen-Darm-Erkrankungen schwerer verlaufen, sagt der Mikrobiologe Heribert Keweloh. Ein Grund dafür seien Veränderungen in der Magenschleimhaut. Viele Erreger werden durch deren Säure abgetötet. Doch das funktioniert bei vielen älteren Menschen nicht mehr so gut, weil bei ihnen der pH-Wert im Magen zu hoch ist. Die Folge: „Viele Keime gehen vom Magen in den Darm weiter“, sagt Keweloh. Der Experte wirbt deshalb für Vorsicht bei rohem Fleisch, rohem Fisch und Rohmilchprodukten. tmn

