Mannheim. Na, haben Sie gerade aus purer Gewohnheit zum Handy gegriffen, ohne es wirklich zu wollen? Haben Sie schon mal versucht, das nicht automatisch zu machen? Gewohnheiten zu ändern, ungeliebte abzulegen wie neue aufzubauen, fällt jedenfalls oft schwer. Es kann aber gelingen, wenn man ein paar Dinge beachtet. Michaela Wänke ist Professorin für Konsumentenpsychologie und Ökonomische Psychologie an der Universität Mannheim und stand dieser Redaktion Rede und Antwort – ihre Tipps fassen wir hier zusammen:

Sich der Gewohnheit bewusst werden: Aus Gewohnheit tun wir manchmal Dinge, die wir eigentlich vermeiden wollen – erst im Nachhinein werden wir uns dessen bewusst. „Gewohnheiten sind im weitesten Sinne automatisierte Verhaltensweisen, bei denen man nicht darüber nachdenkt, wie man sie ausführt“, erklärt Wänke. Und das hat auch seinen Zweck: Automatismen erleichtern das Leben enorm. „Wenn ich etwa darüber nachdenken müsste, wie ich meinen Fuß beim Gehen setze, würde ich zu nichts anderem mehr kommen.“ Wenn wir eine Gewohnheit verändern oder loswerden wollen, müssen wir uns dem dahinter liegenden Automatismus erstmal bewusst werden, um daran ansetzen zu können.

Professorin für Psychologie Michaela Wänke ist seit 2011 Professorin für Konsumentenpsychologie und Ökonomische Psychologie an der Universität Mannheim. Mit ihrem Team forscht sie innerhalb der Sozial-, Sprach- und Kognitionspsychologie. Dabei fokussiert sie sich besonders auf Prozesse, die im Kontext von Werbung und politischer Psychologie menschliches Denken, Urteilen und Entscheiden beeinflussen. Wänke ist außerdem Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Bachelor Psychologie sowie Mitglied der Ethikkommission der Universität Mannheim. julb

Sich in Willensstärke üben: Genauso sollte man sich sein Ziel, die gewünschte Verhaltensänderung, bewusst vor Augen führen: „Willenskontrolle ist oft entscheidend“, sagt die Psychologie-Professorin. Das gilt insbesondere, wenn wir eine Gewohnheit unterdrücken wollen, die uns eigentlich Spaß macht – beispielsweise Schokolade zu essen.

Sich realistische Ziele setzen: „Wer wirklich partout keinen Spaß an Sport hat, der wird sich mittelfristig auch nicht mit Tricks dazu bringen können, freiwillig Sport zu machen“, gibt Wänke zu bedenken. Das gilt ebenso für unrealistische Ziele. Also: ehrlich zu sich sein. Und: sich im Zweifelsfall eine Alternative suchen, die zu einem passt. Joggingmuffel könnten stattdessen etwa ausgiebig spazieren gehen.

Sich konkrete Pläne zurechtlegen: Wir bleiben beim anschaulichen Beispiel Laufsport: Sich schwammig vorzunehmen, fortan zweimal die Woche zu joggen, hilft meist nicht, wenn man den inneren Schweinehund überwinden will. „Je konkreter die Pläne, desto besser“ sagt die Psychologin. Das heißt: Konkrete Wochentage, Uhrzeiten, Laufrouten und vielleicht sogar das Sportoutfit vorher festlegen. Auch gegen eventuelle Hindernisse sollte man sich vorab wappnen: „Pläne wie ‚Wenn es regnet, jogge ich trotzdem, ich ziehe einfach eine Regenjacke an’ sind hilfreich.“ Wer nicht im Regen raus möchte, sollte sich im Umkehrschluss vorab über die Wettervorhersage informieren und im Zweifelsfall umplanen. Ein anderes Beispiel: „Wer sich gesünder ernähren will, sollte auch das planen – zum Beispiel freitagabends Rezepte für die kommende Woche raussuchen und samstags dann den Einkauf dafür erledigen.“ Der Vorteil: „Dann muss man nicht täglich neu bei jedem Essen entscheiden.“

Anfangshürden überwinden – danach geht es einfacher: Hat man ein Ziel vor Augen, muss man sich vor allem zu Beginn einer Verhaltensänderung dennoch reinhängen. „Diäten werden am ersten Tag abgebrochen – nicht am letzten“, sagt Wänke. Spätestens wenn die ersten Erfolge sichtbar werden, fängt das neue Verhalten auch an, Spaß zu machen.

Sich Erinnerungen in den Alltag einbauen: Im Trubel des Alltags vergessen wir oft, an was wir arbeiten wollen. Man kann sich jedoch an seine Vorhaben erinnern. „Post-It-Notizen können zum Beispiel helfen“, rät Wänke. Wer weniger Zeit am Smartphone verbringen will, kann sich eine Notiz draufkleben. Wer morgens Laufen gehen will, dessen Joggingschuhe könnten schon parat stehen. „Hauptsache, man muss nicht mehr lang überlegen.“

Neue Routinen einüben: Je standhafter man dran bleibt, desto mehr ist garantiert, dass eine neue Gewohnheit zur Routine wird. „Wenn man aus dieser Routine mal rausfällt, wird man natürlich zurückgeworfen“, räumt die Expertin ein. Aber: „Neue Gewohnheiten anzunehmen, kann manchmal recht schnell funktionieren – das merkt man zum Beispiel nach einem Umzug.“