Kräuter in der Wohnung

In der eigenen Wohnung kann man sich durch frische Kräuter schützen. Lavendel, Zitronenmelisse, Minze, Thymian, Rosmarin und Basilikum sind hier mögliche Helfer. Selbst Tomaten sind bei den Stechmücken nicht beliebt. Auch hier geht es wieder um den Geruch, es ist also praktisch, die Pflanzen direkt am Fenster zu platzieren.