Kinder auf Hetze im Netz vorbereiten

Berlin. Bei vielen Online-Games gibt es die Möglichkeit, sich über einen Chat auszutauschen. Doch solche Chatfunktionen bergen Gefahren, warnt die Initiative „Schau hin! Was dein Kind mit Medien macht“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gerade bei jüngeren Kindern seien oftmals analoge Spiele besser geeignet. Alternativ sei es ratsam, Kinder und Jugendliche zu Spielrunden mit Bekannten zu animieren oder nach Möglichkeit einen moderierten Chat zu wählen.

Im Austausch bleiben

Eltern sollten ihre Kinder bei der Nutzung von Online-Spielen begleiten. Also die Games selbst testen oder eine Runde mitspielen. So können sie Interesse signalisieren, gemeinsame Erlebnisse schaffen und gleichzeitig einen vertrauensvollen, auch längerfristigen Austausch über die Spiele fördern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sie können dann Kinder für Gefahren sensibilisieren – etwa offen ansprechen, dass sie in den Spielen auf Propaganda, extremistische Hetze, Fake News und menschenverachtende Ideologien stoßen können. Denn manche Gamer nutzen die Chats, um ungefiltert ihre ideologische Weltsicht zu transportieren und Hetze zu verbreiten, warnt Iren Schulz, Mediencoach bei „Schau hin!“.

Neben Texten und Bildern können solche Botschaften in Spielen sich auch indirekt über Spielentscheidungen verbreiten – zum Beispiel, wenn Spiele Gewalt gegen Minderheiten rechtfertigen oder verherrlichen.

Extremistische Ansichten

Häufig werden auch Elemente in bestehenden Spielen verändert, die bei vielen Kindern und Jugendlichen beliebt sind, erklärt Expertin Iren Schulz. Profilname, Ausstattung der Spielfiguren oder ganze Spielewelten können Gamer gestalten – und so etwa extremistische Ansichten, verfassungswidrige Symbole oder menschenfeindliche Botschaften platzieren.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Kindern ist nicht immer klar, was da passiert. Oft fehlt ihnen noch eine kritische Einschätzung der Spielewelt. Eltern können sie frühzeitig auf solche Erfahrung vorbereiten und ihnen vermitteln, Inhalte zu hinterfragen. Und sie können ihren Kindern klar machen: Du kannst dich jederzeit an mich wenden, wenn dir in einem Spiel etwas komisch vorkommt.

Am besten bieten Eltern und Erziehende dem Nachwuchs altersgerechte, pädagogisch ausgewählte Inhalte an und aktivieren die Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen. Darüber hinaus lohnt es sich, wenn Erwachsene das Spielgeschehen weiter aufmerksam verfolgen. Auf der Webseite schau-hin.info geben die Expertinnen und Experten der Medieninitiative weitere Ratschläge. tmn