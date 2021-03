  Ideen für einen kreativen Nachmittag mit Kleinkindern zu Hause

Der Lockdown zwingt uns dazu, viel Zeit zu Hause zu verbringen. Vor allem den Kleinsten wird schnell langweilig. Wenn die Eltern alle „Peppa Wutz“-Bücher auswendig kennen und Bauklötze ihren Reiz verloren haben, müssen neue Ideen her. Doch um Kinder unter drei Jahren zu unterhalten, muss es nicht das teuerste Spielzeug sein. Mit ein wenig Kreativität, günstigen Materialien und ein bisschen Geschick können Mütter und Väter die Zeit in den vier Wänden spannend gestalten.

Zahlen und Buchstaben basteln und dabei lernen

Für viele Kleinkinder werden Buchstaben und Zahlen immer interessanter. Diese kann man zusammen mit den Kindern basteln. Das hat zwei Vorteile: Die Herstellung macht Spaß und danach können die Kleinen damit spielen. Wer alte Zeichenblöcke, Kartonagen oder Kartons zu Hand hat, malt Buchstaben und Zahlen in der gewünschten Größe auf und schneidet sie aus. Nun kann man mit dem Kind die Kartonfiguren nach Herzenslust mit Holzbuntstiften in verschiedenen Farben bemalen oder auch mit Gesichtern verzieren.

Buchstaben und Zahlen erst basteln - und dann damit spielerisch lernen. © Tanja Capuana-Parisi

Leere Klopapierrollen werden zu Tieren

Leere Toiletten- und Küchenpapier-Rollen wandern jetzt nicht mehr in den Papiermüll. Denn die Hülsen eignen sich perfekt als Bastelmaterial. Im Frühling kann man aus den Rollen niedliche Vögel, Osterhasen oder Lämmer basten. Dafür benötigt man neben den Toilettenpapierrollen auch Kartonpapier, Klebstoff oder eine Heißklebepistole. Mit einem bunten Stück Papier, das um die Rolle geklebt wird, verschwindet die graue Oberfläche. Gleichzeitig kann man aus dem Papier Hasenohren ausschneiden und aufkleben. Zum Schluss mit einem Filzstift noch ein lustiges Gesicht und Barthaare aufzeichnen. Voilà, schon hat man ein individuelles Ostergeschenk für die Großeltern. Wenn man die untere Öffnung mit einem Stück festere Pappe verschließt, entsteht daraus auch eine praktische Box für Stifte.

Aus Joghurtbechern Rasseln basteln

Musikfans freuen sich über den nächsten Tipp. Dieses Mal erwecken wir zwei gleich große, leere und gesäuberte Joghurtbecher erneut zum Leben, um daraus eine Rassel zu basteln. Dafür brauchen wir außerdem auch noch einen Esslöffel ungekochte Reiskörner, und Klebeband. Nachdem der Reis in einen der Becher eingefüllt ist, wird der zweite umgedreht und auf die Öffnung gesetzt. Mit Klebeband umwickeln. Wer mag, kann die Rassel mit Kleister bestreichen und mit den bunten Transparentpapierschnipseln umkleben und trocknen lassen. Und schon kann der kleine Musiker loslegen.

Einsame Socken werden zum Kuscheltier

In welchem Haushalt gibt es keine einzelnen Socken, die man wahrscheinlich wegwerfen würde? Eben. Daraus entsteht nun, passend zu Osterzeit, ein süßer Hase. Ungekochter Reis wird in die Socke gefüllt, so dass sie etwa bis zur Ferse gefüllt ist. Danach wird das untere Stück, welches den Körper bildet, mit einem Stück Garn abgebunden, dessen Enden abgeschnitten werden. Danach wird noch ein wenig Reis eingefüllt, so dass ein Kopf entsteht. Diesen Teil ebenfalls mit Garn abbinden. Dabei darauf achten, dass noch genügend Stoff übrigbleibt, damit die Hasenohren daraus geformt werden können. Das übrige Stück Stoff in der Mitte durchschneiden. Das Gesicht mit einem Filzstift aufmalen. Wer mag, kann dem Osterhasen noch ein buntes Band um den Hals binden.

Ein kleiner Sockenhase zum kuscheln und liebhaben. © Tanja Capuana-Parisi

Kresse säen - und dann geduldig warten

Kinder mit einem grünen Daumen lieben es zu Gärtnern. Das geht auch, wenn man keinen eigenen Garten hat. Besonders schnelle Resultate bekommt man, wenn man seine eigene Kresse aufzieht. Ein wasserfestes Gefäß mit einer etwa zwei Zentimeter dicken Watteschicht auslegen und an einen hellen Ort stellen. Dann leicht bewässern und mit Kressesamen bestreuen. Dabei darauf achten, dass die Samen gleichmäßig verteilt sind und der Boden immer gut feucht, aber nicht überwässert ist. Nach einer Woche kann man die Kresse ernten, indem man sie einfach abschneidet. Besonders gut schmeckt Kresse auf dem Butterbrot oder in Quark gerührt. Guten Appetit!

Ein Fernglas für kleine Piraten

Kleine Entdecker brauchen unbedingt ein Fernglas. Aus zwei Klorollen oder einer leeren Küchenrolle, die in zwei Teile geschnitten wird, entsteht in wenigen Minuten ein cooler Feldstecher. Die Rollen werden mit Kartonpapier umklebt oder bemalt. Danach klebt man sie einfach aneinander. Und schon der kleine Forscher loslegen.

Raus gehen - egal bei welchem Wetter

Bewegung ist wichtig für die Kleinen. Und einen Spaziergang kann man bei (fast) jedem Wetter unternehmen. Im Frühling und Sommer lockt der Sonnenschein ins Freie. Regen schreckt Mädchen und Jungen nicht ab. Mit Gummistiefeln und einem warmen Anzug macht es Spaß, auf Suche nach den größten Pfützen zu gehen. Und, wie Peppa, mit Gusto in die Matschepfützen zu springen. Es spricht nichts dagegen, auch als Erwachsene es den Kindern nachzumachen. Vorausgesetzt, man trägt Gummistiefel und kann hinterher alles in die Waschmaschine packen.