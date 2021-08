Baby-Gehirn besonders empfänglich

Köln. Selbst drei Monate alte Babys lernen schon durch Beobachten ihrer Umgebung und ihrer Eltern. Beispielsweise Aktivitäten, wie etwas in die Schublade zu legen: Das sind Eindrücke, die soziale, motorische und kognitive Entwicklung eines Säuglings fördern, informiert der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).

„Wir wissen, dass Neugeborene enorm viel lernen. Dies ist eine besonders empfängliche Phase des menschlichen Gehirns“, erklärt Monika Niehaus, Mitglied des Expertengremiums des Berufsverbandes. Aber da Babys in den ersten drei Lebensmonaten noch nicht in der Lage sind, nach Gegenständen zu greifen, reichten ihnen Eltern meist wenige Dinge, um sie zu berühren. Doch genau das sollten sie tun, so die Kinder- und Jugendärztin.

Verständnis für Zusammenhänge

Babys sollten so positioniert werden, dass sie sich umsehen können. © dpa

Sie rät Eltern, Babys in Wachphasen immer wieder so zu positionieren, dass sie ihr Umfeld gut sehen, und Gegenstände zum Anfassen anzubieten. Dabei lernen Babys mit der Zeit, etwas zu halten oder danach zu greifen. Durch soziale Interaktionen mit ihren Eltern erfahren Neugeborene, wie sie ihren eigenen Körper richtig nutzen können, und begreifen allmählich die Zusammenhänge zwischen ihren Bewegungen und ihrer Umgebung. tmn

