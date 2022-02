Wie geht das zusammen? Am selben Tag, an dem der russische Präsident Putin die Ukraine überfallen lässt und mit Krieg überzieht, soll in Mannheim ein Festival beginnen? Diese Fragen ziehen sich durch alle Begrüßungen und Eröffnungsreden an diesem Donnerstagabend in der Mannheimer Alten Feuerwache. Der Leiter des Kulturzentrums, Sören Gerhold, wirft sie ebenso auf wie Insa Wilke, die

...