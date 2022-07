Van Morrison, Robert Plant, Alison Krauss - drei Weltstars auf einen Streich bei den Jazzopen

Beim Montreux Jazz Festival sind sie noch an zwei aufeinander folgenden Tagen aufgetreten, in Stuttgart führt der Spielplan drei Weltstars an einem Abend zusammen: Eine Kombination wie die aus „Belfast Cowboy“ Van Morrison, Led-Zeppelin-Frontmann Robert Plant und seiner Duettpartnerin, der US-Bluegrass-Ikone Alison Krauss, bekommt man hierzulande selten zu sehen. Auch in unkomplizierteren

...