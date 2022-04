Nach fast einem Jahr kann Mine ihr erfolgreichstes Album „Hinüber“ endlich live präsentieren. Leider reicht die Resonanz in der Heidelberger Halle 02 nicht ansatzweise an ihren triumphalen letzten Auftritt in der Region, im Mai 2019 in Mannheims Alter Feuerwache, heran. Der Saal ist etwa zur Hälfte gefüllt und entsprechend abgeteilt. Die Popakademie-Absolventin ist trotzdem exzellent aufgelegt

...