Mannheim statt Accra: Der Traum von einem besseren Leben

Die Totale zeigt eine Schrottdeponie, an ihren Rändern liegen die Baracken der Slums von Agbogbloshie, einem Stadtteil der ghanaischen Millionenmetropole Accra. Hier verdingt sich Kojo für einen Hungerlohn. Von Anfang an gehört ihm der Blick in York-Fabian Raabes preisgekröntem Spielfilmdebüt „Borga“. Wenn Kojo kurz darauf, von seinem älteren Bruder Kofi verfolgt, durch die staubigen Gassen seines Viertels rennt, bekommt man einen ersten Eindruck von den ärmlichen Verhältnissen, unter denen die Menschen leben. Weil er die Schule schwänzt, wird Kojo von seinem Vater Akwasi (Adjetey Anang) ermahnt: „Willst du ein Verlierer sein?“

Kojo erhält noch einen Rat von einem, der im Ausland zu Wohlstand gekommen ist: Er müsse lernen, welche Regeln zu befolgen sind und welche nicht. Wenn Kojo aufs Meer blickt, träumt er davon, ein „Borga“ zu werden, um seiner Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Nach einem Zeitsprung sitzt er viele Jahre später als junger Mann (Eugene Boateng) in Mannheim und blickt verloren auf den Rhein. Nur schwer findet er Anschluss und Arbeit. Wieder wird er als Bedürftiger behandelt und deshalb ausgebeutet. Und weil er, der stets gewissenhaft handelt, bereit ist, für seine ehrgeizigen Ziele alles zu tun, gerät er auf Abwege und wird Drogenschmuggler. Mit dem Geld will er für seine Familie in der Heimat ein Eigenheim finanzieren. Doch auch diesmal wird er ausgenutzt, während sein Job immer gefährlicher wird.

Raabe ist mit „Borga“ ein vielschichtiger Film gelungen, der den Traum von einem bessern Leben mit verschiedenen Formen der Unterdrückung und Ausbeutung konfrontiert. Deren strukturelle Natur gründet nicht nur in einer ungerechten, kapitalistischen Wirtschaftsordnung, wofür exemplarisch der Handel mit Elektroschrott steht, sondern auch in familiären Hierarchien, die den Schwächsten zum Lastenträger verurteilen.

Nicht alles wirkt stimmig, in dem elliptisch erzählten Film, der seine Stärke vor allem seiner innerlich zerrissenen Hauptfigur, authentischen Milieuschilderungen und stimmungsvollen Großstadtbildern verdankt. Dass das sehenswerte Drama schließlich doch noch versöhnlich endet, grenzt vielleicht an ein Wunder. In der Logik des Films hat es aber durchaus seinen Platz: „Schau zurück und lerne aus der Vergangenheit, um eine bessere Zukunft aufzubauen, wo auch immer sie sein mag.“ Das Symbol des Sankofa-Vogels, der seinen Kopf auf den Rücken dreht, um sein Ei aufzufangen, steht in „Borga“ für diese Weisheit.