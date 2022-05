Als Gothic in der Provinz: Markus Kavka im Mannheimer Forum über Depeche Mode

Wenn einer der besten Musikjournalisten, die das deutsche Musikfernsehen hervorgebracht hat, über eine der besten Bands, die jemals ihre Finger am Synthesizer hatten, eine Art Liebesgeschichte zum Besten gibt, dann ist das zumindest für Viva-Zwei-Ultras und Wave-Begeisterte ein Pflichttermin.

Und so ist das Mannheimer Forum der Jugend an diesem Abend gut gefüllt, an dem es heißt „Markus Kavka liest Depeche Mode“. In der lesenswerten „Musikbibliothek“ beim KiWi-Verlag schreiben bekannte Medien-Menschen über Bands und Musizierende, die sie in ihrem Leben geprägt haben (auch gut: Chilly Gonzales über Enya). Kavka, Jahrgang 1967, bezeichnet sich selbst als „Hardcore-Fan“ der Band Depeche Mode. Und erzählt von dem Dilemma, vor das er als Journalist bei Treffen mit der Band dadurch gestellt wird.

Anhand der Laufbahn von Depeche Mode zeichnet er sein eigenes Leben nach. Mit viel Witz und Selbstreflexion nimmt er das Publikum mit in die Dorfdisko. Erzählt, wie es war, als „Grufti“ in der bayrischen Provinz aufzuwachsen; von „ordentlich Dresche“ auf Parkplätzen oder besorgten Eltern, von Vorurteilen und Vorverurteilungen. Wunderbar uneitel zeigt er ein völlig misslungenes Video-Interview mit Mastermind Martin Gore oder liefert nicht nur die Geschichte, wie er und seine Gothic-Freunde einst in der „Bravo“ landeten – sondern auch noch das passende Foto. Die einzelnen Kapitel des Buches sind nach Liedern benannt. Dass Kavka die Lesung mit den passenden Musikvideos unterteilt, sorgt für Begeisterung im Saal.

