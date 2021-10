„Ein Traum ging in Erfüllung: Hip-Hop auf dem Schloss!“ Es ist nicht der einzige, der für den Deutsch-Rap-Wegbereiter Frederik Hahn alias Torch in der Festwoche zu seinem 50. Geburtstag in seiner Heimatstadt Heidelberg wahr wurde. Nach langen Jahren des Haderns mit dem Gefühl, von offizieller Seite nicht richtig gesehen, anerkannt und respektiert zu werden. Ein wechselseitiges Fremdeln, das

...